Ronald Koeman krijgt daags na bekersucces slecht nieuws te verwerken

Donderdag, 4 maart 2021 om 13:30 • Chris Meijer • Laatste update: 13:50

Gerard Piqué is niet ongeschonden uit de na verlenging met 3-0 gewonnen return van de halve finale van de Copa del Rey tegen Sevilla gekomen. Barcelona communiceert via de officiële kanalen dat de 34-jarige verdediger een verrekking van de binnenste knieband in zijn rechterknie heeft opgelopen. Het is niet duidelijk hoe lang Piqué daardoor uit de roulatie zal zijn.

Piqué was juist net teruggekeerd van een kruisbandblessure, die hij eind november opliep in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. Aanvankelijk sprak Dr. Ramón Cugat, een vooraanstaand arts in Spanje die Piqué behandelde, over een herstelduur van vijf tot zes maanden. De kniespecialist adviseerde de centrumverdediger om te kiezen voor een operatie, maar Piqué sloeg dat advies in de wind. Hij koos ervoor om op alternatieve wijze, mede door krachttraining, te revalideren van de kruisbandblessure.

Mede daardoor keerde Piqué sneller dan verwacht terug in de basiself van Barcelona. Trainer Ronald Koeman verraste twee weken geleden door de verdediger direct weer een basisplaats te geven in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, die met 1-4 verloren ging. Piqué verscheen vervolgens ook aan de aftrap in de competitieduels met Cádiz, Elche en Sevilla en de bekerwedstrijd tegen Sevilla, waarin Barcelona zich woensdagavond mede dankzij een doelpunt van de verdediger in de 94e minuut na verlenging plaatste voor de finale van de Copa del Rey.

Piqué eindigde de verlenging echter hinkend, maar Mundo Deportivo schrijft dat er aanvankelijk gedacht werd dat het vooral de schrik was. De medische tests na afloop van de wedstrijd wezen geen schade uit. Een dag na de wedstrijd blijkt er na een scan toch schade aan de knie te zijn. Barcelona maakt nog niet bekend hoe lang het herstel van Piqué gaat duren, omdat dit ook afhankelijk is van hoe zijn knie zich de komende tijd ontwikkelt. AS schrijft dat Piqué drie weken aan de kant zal staan.