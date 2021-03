Völler ontkracht ‘onzin’ over geplaagde Bosz: ‘Is er met de haren bijgesleept'

Donderdag, 4 maart 2021 om 13:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:58

Peter Bosz hoeft niet te vrezen voor zijn baan als trainer van Bayer Leverkusen, mocht hij met zijn ploeg aankomende zaterdag onderuit gaan in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Dat heeft Rudi Völler laten weten tegenover Kicker. De Nederlandse oefenmeester ontving echter ook slecht nieuws in aanloop naar het duel met Gladbach, daar bekend is geworden dat Daley Sinkgraven de komende weken niet inzetbaar is vanwege een spierblessure.

Leverkusen is geen schim van de ploeg die voor de winterstop een aanval deed op de koppositie en zelfs even de ranglijst aanvoerder in de Bundesliga. Dit kalenderjaar werden slechts drie van van de veertien officiële wedstrijden in winst omgezet. Bovendien werd de ploeg in de achtste finale van de strijd om de DFB Pokal uitgeschakeld door Rot-Weiss Essen, dat uitkomt in de Regionalliga West. Zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij Gladbach, dat negende staat. Geruchten over een mogelijk ontslag van Bosz bij een volgende nederlaag worden door Völler de kop ingedrukt. “Dat is onzin en is er met de haren bijgesleept”, aldus de algemeen directeur. “De wedstrijd tegen Gladbach is geen finale voor onze trainer.”

Völler ziet desondanks in dat zijn club niet in de beste vorm verkeert. “Er zijn op dit moment veel dingen die niet functioneren”, aldus Völler. “De feiten zijn duidelijk: in de Europa League zijn we tegen Young Boys door een goede ploeg uitgeschakeld, maar het moest over twee wedstrijden te doen zijn. In de beker zijn we in Essen uitgeschakeld, waar je eigenlijk verder moet komen. En in de Bundesliga teren we op de punten die we vorig jaar hebben verzameld. We verdedigden eerst beter. En ik heb ook zelden zo veel langdurige blessures meegemaakt.”

Eén van de geblesseerden is op dit moment Sinkgraven, van wie donderdag bekend is geworden dat hij de komende weken niet inzetbaar is. De 25-jarige vleugelverdediger heeft een spierscheuring opgelopen tijdens de training en staat volgens de medische staf van de club zo’n drie weken buitenspel. Bovendien werd maandag bekend dat Bosz dit seizoen geen beroep meer kan doen op Timothy Fosu-Mesah. De Oranje-international viel uit in de wedstrijd tegen SC Freiburg en heeft zijn kruisband afgescheurd.