Patrick van Aanholt openbaart racistische DM op Instagram

Donderdag, 4 maart 2021

Patrick van Aanholt is het slachtoffer geworden van racistische uitlatingen. De verdediger van Crystal Palace kreeg woensdagavond in het Premier League-duel met Manchester United (0-0) in de slotfase een opgelegde mogelijkheid om zijn ploeg naar de overwinning te schieten, maar faalde oog in oog met doelman Dean Henderson. Het leidde ertoe dat Van Aanholt via Instagram racistische teksten toegezonden kreeg van iemand die een weddenschap verloren zag gaan.

Van Aanholt werd tegen United in de slotminuten vrij voor doelman Henderson gezet, maar schoot de bal vanaf de linkerkant van het doel op de Engels international, waarna het duel niet veel later in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. “Een-op-een en je kunt niet scoren? Dombo”, kreeg Van Aanholt toegestuurd. Gevolgd door: “Een odd van 3,60 voor een eerste goal van Palace en jij kunt niet scoren. Jij hondenstront. Je had je nek moeten breken, aap.”

De verdediger van Crystal Palace, die met zijn ploeg de dertiende plek in de Premier League inneemt, deelde de berichten via zijn eigen social media. “Waarom we knielen”, schreef de Nederlander erbij. Van Aanholt deed de volledige wedstrijd mee en geldt aan de linkerkant van de defensie als belangrijke schakel binnen de ploeg van Roy Hodgson. Jaïro Riedewald, die eveneens onder contract staat bij Palace, kwam woensdagavond een half uur voor tijd binnen de lijnen voor James McCarthy.

Het is niet de eerste keer dat Van Aanholt dergelijke berichten deelt met de buitenwereld. De linksback deed eerder al een oproep aan Instagram: hij vindt dat de socialmediagigant met een 'oplossing' moet komen. Van Aanholt zegt dat dergelijke racistische berichten hem niet kwetsen, maar hij beseft tegelijkertijd dat er veel mensen zijn die niet de mogelijkheid hebben om zich net zo publiekelijk te verdedigen als hij doet. De voormalig speler van Vitesse spreekt zich met regelmaat uit tegen vormen van discriminatie. Zo benoemde hij al eens dat het voor zwarte trainers moeilijk is om aan de slag te komen in Engeland.

Van Aanholt is de zoveelste speler in de Premier League die via social media racistisch wordt bejegend. Ondertussen smeken clubs om meer actie om dergelijke problemen in de toekomst te bestrijden. Vorige maand was United-aanvaller Anthony Martial het mikpunt van racistische uitlatingen, toen hij met zijn ploeg niet verder kwam dan een gelijkspel tegen West Bromwich Albion (1-1) en onderuit ging tegen Sheffield United (1-2). De Daily Mail meldde zelfs dat de Franse aanvaller beveiliging werd aangeboden nadat zowel hij als zijn vrouw Melani doodsbedreigingen hadden ontvangen.