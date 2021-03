Barcelona moet gedurende 26 jaar ontvangen staatssteun terugbetalen

Donderdag, 4 maart 2021 om 12:37 • Laatste update: 12:51

Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft Barcelona donderdag een volgende financiële domper bezorgd. De Catalanen blijken tussen 1990 en 2016 onrechtmatig belastingvoordeel, oftewel staatssteun, te hebben genoten. Om die reden hangt Barcelona een forse naheffing van de Spaanse belastingdienst boven het hoofd, juist terwijl de club financieel gezien al in behoorlijk zwaar weer verkeert.

De uitspraak geldt overigens ook voor Real Madrid, Athletic Club en Osasuna. De vier clubs werden aangemerkt als non-profitorganisaties, wat een significant belastingvoordeel opleverde. In plaats van 30 procent, betaalden Barcelona, Real Madrid, Athletic Club en Osasuna 25 procent belasting. In 2016 kwam dit aan het licht, waardoor de clubs gedwongen werden om de in 26 jaar onrechtmatig verkregen staatssteun terug te betalen.

Real Madrid, Athletic Club en Osasuna legden zich hier eerder al bij neer, maar Barcelona probeerde tot nu nog te ontkomen aan de naheffing. Het beroep van de Catalanen had aanvankelijk succes, maar dat is nu door het Hof van Justitie van de Europese Unie alsnog verworpen. Het betekent dat ook Barcelona definitief het bedrag moet terugbetalen. Het is onduidelijk hoe hoog dit bedrag is, maar een lager gerechtshof van de Europese Unie oordeelde eerder dat de belastingvoordelen op minder dan vijf miljoen euro uitkwamen.

Desondanks zal het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie een forse tegenvaller voor Barcelona betekenen. De Catalanen kampen met een gigantische schuldenlast, die alleen maar groeit door de financiële gevolgen van de coronacrisis. Barcelona werd maandag tevens opgeschrikt door de arrestatie van voormalig president Josep María Bartomeu, algemeen directeur Òscar Grau, hoofd juridische zaken Romà Gómez Ponti en voormalig adviseur Jaume Masferrer. Bartomeu wordt ervan wordt beschuldigd dat hij in het geheim geld heeft betaald aan het PR-bureau I3 Ventures om online werk te doen voor de club.