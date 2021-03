Feyenoord 10 dagen voor kraker tegen PSV geconfronteerd met uitvaller

Donderdag, 4 maart 2021

Een tegenvaller voor Feyenoord in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo van zaterdagvond. Bart Nieuwkoop heeft eerder deze week een hamstringblessure opgelopen tijdens de training en de Rotterdamse club meldt donderdag via de officiële kanalen dat de verwachting is dat de rechtsback enkele weken uit de roulatie is. Het is nog niet bekend hoeveel duels Nieuwkoop in totaal zal missen.

Nieuwkoop kwam in deze jaargang tot dusver negentien optredens in de hoofdmacht van Feyenoord en in de laatste drie duels had trainer Dick Advocaat een basisplaats voor hem in petto. Normaal gesproken krijgt Lutsharel Geertruida zaterdag tegen VVV de voorkeur op de rechtsbackpositie van Feyenoord. Hij speelde enkele weken geleden in het bekerduel met sc Heerenveen (4-3 nederlaag) voor het laatst op die positie. Geertruida tekende in Friesland voor de 1-3, maar door een tumultueus verlopen slotfase, met onder meer rood voor Steven Berghuis, werd de formatie van Advocaat alsnog uitgeschakeld.

Voor Nieuwkoop is het niet de eerste keer dat hij bij Feyenoord wordt getroffen door een hamstringblessure. In 2017 was hij door deze kwetsuur enkele maanden niet inzetbaar. De vleugelverdediger, die zondag zijn 25ste verjaardag viert, werd vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan Willem II. Als huurling van de Tricolores kwam Nieuwkoop tot zeventien wedstrijden, waarna hij vorig jaar zomer terugkeerde in De Kuip.

Nieuwkoop mist dus sowieso de thuiswedstrijd tegen VVV van zaterdag, terwijl ook de duels met PSV (14 maart) en FC Emmen (20 maart) te vroeg lijken te komen voor de verdediger. Hij is wellicht op tijd fit voor de ontmoeting met Fortuna Sittard op 4 april, na de interlandperiode. Advocaat heeft in aanloop naar het bezoek van VVV geen andere blessuregevallen. Steven Berghuis viel zondag tegen AZ (4-2 nederlaag) geblesseerd uit na een harde tackle, maar de aanvoerder lijkt op tijd fit te zijn voor het volgende duel van de nummer vijf in de Eredivisie.