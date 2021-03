Kraay reageert op rel met Van Hooijdonk en Derksen: ‘Dat moet je niet hebben’

Hans Kraay junior is van mening dat Pierre van Hooijdonk geen lange tenen moet hebben. De oud-spits haalde dinsdag in een tweet uit naar Johan Derksen, die volgens hem hypocriet was door zich op te werpen als de moraalridder met betrekking tot de mensenrechten in Qatar en tegelijkertijd wekelijks tweemaal plaatsneemt naast iemand die losse handjes heeft. Kraay, die zelf geregeld aanschuift in Veronica Inside, reageert donderdag op de rel die is ontstaan.

Van Hooijdonk verwees in zijn tweet naar een artikel van de Nieuwe Revu uit februari 2018, waarin Jacqueline Laats vertelt dat haar ex-man Van der Gijp haar zou hebben geslagen. “Johan had allerlei dingen in de uitzending gezegd. Dat Pierre domme dingen had gezegd, dat Pierre er niks van snapte. Hij heeft sowieso een beetje de pik op Pierre de laatste tijd, ik weet niet waarom”, zegt Wilfred Genee donderdagochtend in het radioprogramma Veronica Inside. “Terwijl Johan heeft gezegd dat hij Pierre in de wandelgangen wel aardig vindt.”

2022 Qatar World Cup will change 'wrong' perceptions of Arab world - Infantino

“Alleen had Johan gezegd dat Pierre op televisie domme dingen zegt en daar was Pierre een beetje gepikeerd over”, gaat Genee verder. “Hij haalde een verhaal van de ex-vrouw van René erbij. Die zou haar geslagen hebben, dat is een jaar geleden in een blad verschenen. Daar is verder nooit wat mee gedaan of bekend over gemaakt. Maar Pierre vond het hypocriet dat Johan met zo iemand aan tafel zat, dat hij boter op zijn hoofd had. Er is op Twitter nogal heftig op gereageerd.”

Kraay is telefonisch te gast in het radioprogramma en wordt door Genee gevraagd naar zijn mening over de rel. “Ik weet niet of het bij ons vak hoort. Maar het hoort in ieder geval bij Veronica Inside. Dat zeg ik niet denigrerend. Als je zoals jij en ik zo graag op televisie bent, moet je geen lange tenen hebben”, antwoordt de analist. Er wordt Kraay tevens gevraagd naar zijn visie over het WK van 2022 in Qatar.

“Hoe kijk ik naar zoiets? Ik heb mijn eigen mening over Qatar en die heb ik zondagochtend gegeven”, verwijst Kraay naar het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. “De UEFA en de FIFA zijn volledig door de ratten besnuffeld. De KNVB, de FA, de Duitse voetbalbond: had met z’n allen een bak koffie gedronken, toen ze besloten dat het WK naar Qatar ging. Als je toen had gezegd dat je niet zou meedoen, had je een statement gemaakt. Niemand heeft iets gedaan en ik ben het nu wel eens met iedereen die het schandalig vindt, want iedere dode is er een te veel. Al zijn het er geen 6500, maar 118.”

“Ik zou wel gaan, dan maar in ieder interview in zo’n verschrikkelijk stadion op iedere vraag antwoorden dat daar mensen gestorven zijn en dat het nooit meer mag gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, er gebeurt helemaal niks”, voorspelt Kraay. Derksen stak vorige week vrijdag in Veronica Inside al een keihard betoog af tegen het WK in Qatar en had het daarin ook voorzien op Ronald de Boer, die zijn carrière in het oliestaatje besloot en er daarna nog actief bleef.