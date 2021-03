‘PSG maakt naast Neymar en Mbappé topprioriteit van Simons-deal’

Donderdag, 4 maart 2021 om 10:58 • Rian Rosendaal

Xavi Simons praat met Leonardo, technisch directeur van Paris Saint-Germain, over verlenging van zijn tot medio 2022 lopende contract, zo weet de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano te onthullen. Het verlengen van de verbintenis van de pas zeventienjarige middenvelder zelfs een topprioriteit van de technische leiding van PSG, zo benadrukt de journalist van onder meer Sky Italia.

Volgens Romano zijn de gesprekken tussen Leonardo en het management van Simons momenteel in volle gang. De komst van Mauricio Pochettino, die de in december ontslagen Thomas Tuchel opvolgde in Parijs, lijkt voorlopig positief uit te pakken voor Simons. Het product van de Barcelona-opleiding debuteerde onlangs in de hoofdmacht van PSG, in het met 0-1 gewonnen bekerduel met SM Caen. Daarnaast neemt Pochettino hem geregeld op in de wedstrijdselectie van de nummer twee in Ligue 1.

Simons zat dit seizoen negen keer bij de wedstrijdselectie van PSG, inclusief de uitwedstrijd tegen Girondins Bordeaux (0-1 overwinning) van woensdagavond. Pochettino liet de jonge middenvelder negentig minuten op de bank zitten. Voorlopig moet Simons het doen met de twaalf minuten als invaller tegen Caen, al lijkt het erop dat Pochettino hem rustig wil klaarstomen voor meer speeltijd bij PSG. De grootmacht uit Parijs krijgt volgende week woensdag bezoek van Barcelona, de club die de Nederlander in 2019 inruilde voor het avontuur in Frankrijk.

Ondertussen is Leonardo naast Simons bezig met meerdere contractverlengingen. Neymar en Kylian Mbappé liggen tot 2022 vast in het Parc des Princes en PSG wil ten koste van alles voorkomen dat de sterspelers over ruim een jaar gratis de deur uitlopen. Daarnaast wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe verbintenis voor Ángel Di María, die over enkele maanden uit zijn contract loopt bij de titelfavoriet in de Champions League.