Ten Hag werd om opheldering gevraagd: ‘Dan moet je me ook gebruiken’

Donderdag, 4 maart 2021 om 10:35 • Rian Rosendaal

Sean Klaiber maakte woensdagavond als invaller eindelijk weer een speelminuten bij Ajax, dat in de halve finale van de TOTO KNVB Beker afrekende met sc Heerenveen (0-3). De door een liesblessure teruggeworpen rechtsback snapt heel goed dat trainer Erik ten Hag voor andere spelers kiest in de verdediging, maar aan de andere kant wil Klaiber als aankoop van vorig jaar zomer niet slechts als opvulling dienen bij Ajax.

Bij afwezigheid van Klaiber en Mazraoui grepen Devyne Rensch (18) en Jurriën Timber (19) hun kans bij Ajax. "En ze bleven het goed doen. Dus waarom zou de trainer ze er dan uithalen?", zo vraagt de realistische Klaiber zich af in een interview met het Algemeen Dagblad. Desondanks ging de rechtsbenige vleugelverdediger vorige maand in gesprek met Ten Hag om zijn reserverol te bespreken. "Als je me haalt, dan moet je me ook soms gebruiken", verduidelijkt Klaiber waarom hij heeft gesproken met zijn coach.

"De trainer vertelde me dat ik mijn kansen moest pakken als die zich weer voordeden. Dat heb ik zojuist (tegen Heerenveen, red.) geprobeerd. Dit waren pas mijn eerste minuten van 2021, ik was er aan toe", zo vervolgt de opgeluchte Klaiber, die terugkijkt op een geslaagde invalbeurt in het Abe Lenstra Stadion. Hij was verdedigend stabiel en kon na rust ook aanvallend zijn steentje bijdragen. "Dat is ook een van de redenen waarom ik naar Ajax ben gekomen. Ik wil aanvallen en natuurlijk zoveel mogelijk prijzen winnen,"

Klaiber hoopt dat de invalbeurt tegen Heerenveen de opmaat is naar meer speeltijd, als is het door de aanwezigheid van Timber en Rensch nog maar de vraag of Ten Hag hem zal gebruiken in het tweeluik met Young Boys in de Europa League. "Ik moet zorgen dat de trainer niet om mij heen kan", aldus de strijdvaardige Klaiber, die weet dat concurrent Mazraoui met een oogblessure kampt. "Maar ook als hij voor anderen kiest, zal ik ons team helpen. Want uiteindelijk gaat het niet om mij en is het belangrijk dat we als ploeg succesvol zijn. Het kan nog een heel mooi seizoen worden."

Er lijkt in ieder geval voldoende vertrouwen te zijn bij zijn medespelers, want voordat Klaiber inviel tegen Heerenveen kwamen verschillende Ajacieden de rechtsback moed inspreken. "Kennelijk mogen ze mij wel", blikt de flankspeler terug op het bijzondere moment in Friesland. "Ik denk dat ik een echte teamspeler ben. Iedereen ziet mij op trainingen alles geven. Ik houd de basisspelers scherp, ongeacht mijn eigen situatie. Dat wordt wel gewaardeerd."