Rico Verhoeven genoemd als redder: ‘Waarom nodigen ze hem niet uit?’

Donderdag, 4 maart 2021 om 09:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:16

Robert Maaskant maakt zich zorgen over Sparta Rotterdam. De momenteel clubloze coach weet als ervaringsdeskundige dat collega Henk Fraser door een zware periode gaat op Het Kasteel en in dat kader komt Maaskant met enkele adviezen. Volgens hem zou het helemaal geen kwaad kunnen als de het naar de dertiende plaats afgezakte Sparta hulp zoekt buiten de voetbalwereld.

"Ik ken een oud-militair die in de oorlog levensgevaarlijk gewond is geraakt, tóch de drive heeft gehouden, en daar geweldig over kan vertellen", vertelt Maaskant donderdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En wat te denken van snowboardster Bibian Mentel, een hele krachtige vrouw, voor wie je enorm veel respect hebt na alle tegenslagen die ze heeft moeten doorstaan?" Mentel vecht al jarenlang tegen kanker, maar desondanks blijft de voormalig topsportster positief naar de toekomst kijken. "Dát soort verhalen kunnen heel motiverend zijn voor voetballers bij wie het nu even wat minder gaat. Ze leren je namelijk dat een paar keer verliezen, zoals Sparta heeft gedaan, niet het einde van de wereld is", geeft Maaskant mee aan de Sparta-spelers.

Maaskant denkt dat het zelfvertrouwen bij Sparta, dat slechts vijf punten overhield uit de laatste negen competitieduels, momenteel ver te zoeken is. "Waarom zou je Rico Verhoeven niet eens uitnodigen als Sparta?", vraagt de voormalig coach van onder meer FC Groningen, NAC Breda en VVV-Venlo zich hardop af. "Tegen zo’n vent kijken al die voetballers op, hoor. Ik vermoed dat hij precies de boodschap kan verkondigen die de Sparta-spelers nodig hebben. En dat is de boodschap dat ze lang genoeg hebben laten zien genoeg kwaliteit te hebben. Dat ze geen angst moeten hebben."

"En dat ze zó dat veld op moeten stappen in Drenthe. Met de insteek dat FC Emmen echt geen Real Madrid is", verwijst Maaskant naar de uitwedstrijd van Sparta van vrijdagavond. De analist denkt dat het een voordeel is dat Fraser de trainer is van de Rotterdamse club, zeker in deze lastige tijden. "Hij weet hoe hij met stressvolle situaties moet omgaan, hoe hij op trainingen succesbeleving kan creëren. Spanning werkt namelijk verlammend", zo besluit Maaskant.