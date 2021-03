‘Ihattaren doet toezegging aan Schmidt; Raiola laat woede varen’

Donderdag, 4 maart 2021 om 09:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:04

Mohamed Ihattaren heeft beterschap beloofd aan trainer Roger Schmidt en de leiding van PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad donderdag te onthullen. De onlangs gepasseerde middenvelder verscheen woensdag op tijd voor de training en was volgens omstanders niet afgeleid door allerlei randzaken. De kans is zeker aanwezig dat Ihattaren door Schmidt wordt opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Fortuna Sittard van zondag, al lijkt een basisplaats nog ver weg.

Volgens bovengenoemde krant leek Ihattaren woensdag op het trainingsveld niet onder de indruk te zijn van alle rumoer van de laatste tijd. Naar verluidt is ook de woede bij zaakwaarnemer Mino Raiola richting PSV weer wat gezakt. De belangenbehartiger heeft Ihattaren in een persoonlijk gesprek aangesproken op zijn gedrag. Raiola haalde maandag nog hard uit naar PSV en Schmidt, nadat zijn pupil vanwege onprofessioneel gedrag tijdelijk was verbannen. De spelersgroep zou helemaal niet volledig achter deze maatregel hebben gestaan, zo klonk het.

Schmidt duidelijk over Ihattaren: 'Als hij dat niet kan opbrengen, heeft hij geen kans hier'



Het Eindhovens Dagblad weet voorts te melden dat de gesprekken met Ihattaren over een nieuw contract zijn uitgesteld tot de zomer. Men denkt niet dat de negentienjarige middenvelder momenteel oren heeft naar verlenging van zijn tot medio 2022 lopende contract. Bij PSV verwacht men intern ook niet dat voor Ihattaren na afloop van dit seizoen de hoofdprijs kan worden gevraagd, al is één en ander afhankelijk van wat er de komende maanden gebeurt met de veelbesproken speler van de Eindhovense club.

Voetbal International kwam woensdag met het verhaal dat Ihattaren een 'bijna eindeloze' lijst aan ontoelaatbare zaken wordt verweten door de technische leiding in Eindhoven. "Ongeoorloofd zaalvoetballen bijvoorbeeld. Of dat hij een spierblessure oploopt terwijl hij een vrije dag heeft. Als Ihattaren aangeeft dat dit komt door het werk met een personal trainer, hoort PSV dat die hem al anderhalve maand niet heeft gezien." Het blad schreef dat de club openlijk twijfelt, als 'de speler zich voor de derde keer ziek meldt'. "Ongezond eten, ongedisciplineerd trainen, regels negeren; de incidenten stapelen zich op."