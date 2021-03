Royston Drenthe: ‘Ik weet zeker dat iemand die foto’s heeft opgeblazen’

Donderdag, 4 maart 2021 om 08:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:35

Royston Drenthe is op zijn 33e begonnen aan zijn derde leven als profvoetballer. De middenvelder verbond zich eerder dit seizoen aan Racing Murcia, dat na vier promoties koers zet naar het derde niveau van Spanje. Na de eerste foto’s van de ex-speler van Feyenoord en Real Madrid op het trainingsveld van Murcia werd Drenthe meteen afgeschreven, maar hij is inmiddels weer fit en de teller staat zelfs op twee doelpunten. “Ik weet zeker dat iemand de moeite heeft genomen om die foto’s een beetje op te blazen.”

“Natuurlijk ben ik niet topfit binnengekomen. De vraag was of ik mezelf nog steeds kon opladen om hónderd procent te geven”, legt Drenthe donderdag in gesprek met De Telegraaf uit. “Kijk nu. Ik krijg van alle kanten complimenten, ben en forma. Ik moet wel, anders gaan al die jonkies me voorbijrennen. Ze hebben al gezien van: nee man, deze man is ánders, je weet toch. Die loopt maar te kappen en te slalommen. Dat hadden ze niet verwacht. Talent en kwaliteit gaan niet zomaar verloren.”

De rentree van Drenthe op de Spaanse velden bracht het nodige teweeg in Spanje. “Ik wist wel dat het een bepaald soort commotie zou veroorzaken, maar had het eigenlijk heel lichtjes verwacht. Ik dacht: oké, ik ben terug, natuurlijk zal het wel in de kranten komen. Maar het was f*cking topic, ik had geen rust man. Het was all over Spain. Gek, man. Maar wel mooi. Het zegt iets over de waardering van de Spanjaarden. Het voelt als thuis, terwijl mijn thuis ergens anders is.”

Drenthe zal nu bovendien regelmatig op televisie te zien. Hij is aangetrokken als vaste gast bij het populaire voetbalprogramma El Chiringuito de Jugones, waar hij zich in zijn eerste aflevering ogenschijnlijk thuisvoelde. Hij sprak uitgebreid over zijn ervaringen bij Real Madrid en had anekdotes over voormalig teamgenoten als Sergio Ramos en Kaká. De aanwezigheid van Drenthe in het programma werd uitvoerig besproken op sociale media

Drenthe heeft na dit seizoen nog een optie voor nog een jaar. Hij hoopt dat zijn terugkeer op Spaanse bodem niet ophoudt na een paar maanden. “Het leven past bij mij, dat merk ik nu ik hier ben. Ik bloei op een kinderlijke manier weer op, lichamelijk en in m’n hoofd. De komende periode ga ik de focus volledig op het team en mezelf houden. Vanuit daar weet je hoe snel het kan gaan in de voetballerij.”