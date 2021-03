Barcelona en Puyol sneren met oude tweets richting Sevilla: 229.000 likes

Donderdag, 4 maart 2021 om 01:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:40

Het Twitter-account van Barcelona heeft in de nacht van woensdag op donderdag een subtiele sneer aan Sevilla uitgedeeld. De Zuid-Spaanse club publiceerde op 17 februari, daags na de 1-4 zege van Paris Saint-Germain op Barcelona in de Champions League, een tweet met een bekende meme met Gerard Piqué en Kylian Mbappé in de hoofdrol, met de teksten ‘Europa League’ en ‘Sevilla in de achtste finales CL’ boven de spelers. Dat was men woensdag na het bereiken van de finale ten koste van de zuiderlingen, een kleine drie weken later, niet vergeten in Catalonië.

Sevilla gebruikte de meme om aan te kondigen dat men in de avonduren de eerste wedstrijd tegen Borussia Dortmund zou spelen, een duel dat overigens met 2-3 verloren ging. Dat daarvoor een, weliswaar typerende, momentopname tussen Piqué en de ongrijpbare Mbappé uit het eerste duel tussen Barcelona en PSG in het Camp Nou werd gebruikt, beviel allerminst in Catalonië, ook al werd de tweet van Sevilla overall door bijna 150.000 mensen geliket.

Football is about respect. ???????? ??????. https://t.co/TW5WFgkjle — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

“Voetbal bestaat uit respect. Fijne avond”, luidt de tekst in de tweet van Barcelona, die het eerdere bericht van Sevilla heeft toegevoegd en daar op het moment van schrijven al ruim 82.000 likes voor heeft gekregen. Ook Carles Puyol stak zijn revanchegevoelens na de 3-0 bekerzege niet onder stoelen of banken. Het beviel de oud-verdediger van de Catalanen allerminst dat Suso na het eerste halve finale-duel in de Copa del Rey de draak had gestoken met de achttienjarige Pedri.

Pedri vertelde na de 2-0 nederlaag dat hij dacht dat Barcelona mogelijk een strafschop had verdiend, omdat Suso ogenschijnlijk binnen het strafschopgebied Jordi Alba vast had gehouden. “Daar is de VAR voor”, vertelde de tiener aan na afloop. Suso retweette de uitspraken niet veel later en deed daar een handvol huilende emoji’s bij. Dat kwam de aanvaller destijds op veel kritiek te staan, mede omdat Pedri niets beweerde en hij het oordeel juist aan anderen overliet.

“Fijne avond!”, luidt de tekst van Puyol boven de retweet van het eerdere bericht van Suso. Liefst 143.000 keer werd het bericht op het moment van schrijven geliket. De oud-verdediger werd vervolgens verweten dat hij niet veel beter was, maar daar was hij het niet mee eens. “Je moet altijd je vakgenoten respecteren. Weten hoe je moet winnen is net zo belangrijk als weten hoe je moet verliezen. Pedri verdiende dat destijds niet en in het voetbal keert altijd alles terug in je gezicht.”