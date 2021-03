Trots in de ogen van Koeman: ‘Dit is mijn mooiste avond bij Barcelona’

Donderdag, 4 maart 2021 om 01:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:12

Ronald Koeman glom van trots na het succes van Barcelona in de halve finales van de Copa del Rey. De Catalanen trokken mede dankzij een doelpunt van Gerard Piqué in de extra tijd de 2-0 nederlaag in en tegen Sevilla recht en sloegen in de noodzakelijke verlenging een derde keer toe: 3-0. Barcelona is het dit seizoen gewend om af te zien in het bekertoernooi: tegen Cornellà (0-2) en Granada (3-5) hadden los Azulgrana immers ook een verlenging nodig en in de achtste finales werd Rayo Vallecano (1-2) nipt verslagen.

“We lijden heel erg in de Copa del Rey”, erkende Koeman na afloop in het Camp Nou. “Maar ik moet de ambitie van deze spelersgroep aanhalen. Als trainer kan ik niet meer vragen van deze spelers. Of ik zo’n agressief Sevilla had verwacht? Sevilla speelt altijd op deze manier. Ze zetten je flink onder druk en dringen aan. En ze wisten dat een doelpunt hun kansen op een finaleplaats aanzienlijk zou vergroten.” Koeman koos vier dagen na de 0-2 zege op Sevilla in LaLiga opnieuw voor een 5-3-2-systeem, al werd dat in de tweede helft ingewisseld voor een 4-3-3-systeem toen het even wat minder liep.

“De overwinning van afgelopen weekend was heel belangrijk voor ons zelfvertrouwen”, beaamde Koeman. “We hebben geprobeerd om dezelfde wedstrijd te spelen en daar zijn we in geslaagd.” Het duel had ook heel anders kunnen aflopen: zeventien minuten voor tijd kreeg Sevilla een strafschop na een overtreding van Óscar Mingueza op Lucas Ocampos, die even later zijn niet al te sterk ingeschoten penalty gekeerd zag worden door Marc-André ter Stegen. “De gekeerde strafschop was doorslaggevend. Bij een tussenstand van 1-1 was het vrijwel onmogelijk geweest. Duidelijk is dat we volledig verdiend in de finale staan.”

90+4 ?? Gerard Piqué dwingt in the dying seconds een verlenging af tegen de tien van Sevilla ??#ZiggoSport #CopadelRey #FCBSEV pic.twitter.com/kXZurtOv6k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2021

Een leeg Camp Nou was het decor van het succes van Barcelona, dat op 17 april tegenover Athletic Club of Levante speelt in de finale in Sevilla. “Het is zonde dat we dit succes maar met negentig personen kunnen vieren”, doelde Koeman op alle aanwezigen in het stadion. “Elke thuiswedstrijd zonder publiek is jammerlijk. Voetbal is voor de fans. Met 90.000 fans zou het een magische avond zijn geweest. Hoe trots ik op mijn spelers ben? Meer dan honderd procent. Deze spelers verdienen dit op basis van hun inspanningen. We hebben veel vorderingen gemaakt zonder de bal, we zijn veel agressiever.”

“Dit is een belangrijk resultaat voor de club en voor mij. Als je wedstrijd wint, ben je heel goed. En als je wedstrijden verliest, ben je heel slecht. Dit is mijn mooiste avond als trainer van Barcelona”, glunderde de Nederlander, die in januari naast de Spaanse Super Cup greep. “Ik ben blij voor mijn spelers en ik ben blij voor mezelf.” De remontada tegen Sevilla zorgde logischerwijs voor de vraag of een dergelijke ommekeer ook in de Champions League bewerkstelligd kan worden. Daarin moet Barcelona volgende week woensdag een 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain zien goed te maken.

“Een 2-0 nederlaag goedmaken is veel makkelijker dan een 1-4 nederlaag. We gaan er alles om daar de wedstrijd te winnen”, doelde Koeman op het weerzien met de Fransen in het Parc des Princes. “We zullen zien wat er gebeurt. Als we niet een ronde verderkomen, dan zullen we dat moeten accepteren.” Koeman was blij met Piqué en niet alleen dankzij zijn 2-0 in de extra tijd. “Gerard heeft laten zien dat hij een van de onbetwistbare leiders in deze selectie is, naast het feit dat hij doorslaggevend was met zijn treffer.” Barcelona speelt zaterdagavond alweer de volgende wedstrijd: een uitduel met Osasuna in LaLiga.