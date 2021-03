Zorgen van Ten Hag worden na Heerenveen - Ajax vrijwel direct weggenomen

Donderdag, 4 maart 2021 om 00:05 • Chris Meijer

Davy Klaassen moest zich donderdagavond tijdens het bekerduel tussen sc Heerenveen en Ajax (0-3) na een uur spelen laten vervangen door Mohammed Kudus. De middenvelder kampte met problemen aan de enkel, maar laat na afloop tegenover ESPN weten dat zijn blessure niet ernstig is. Trainer Erik ten Hag had kort hiervoor juist nog zijn zorgen geuit over het uitvallen van Klaassen.

Naast Klaassen viel ook Daley Blind uit. De verdediger bleef in de rust in de kleedkamer achter en werd vervangen door Sean Klaiber. “Blind kreeg last, dus hem hebben we eruitgehaald. Dat was wel enigszins uit voorzorg, want als het echt had gemoeten had hij nog wel door gekund. Met het oog op de wedstrijden die eraan komen hebben we er echter voor gekozen om hem te wisselen”, zei Ten Hag na afloop voor de camera van ESPN.

“Klaassen verstapte zich met zijn enkel, dus dat is wel een ander verhaal. We zullen dat moeten afwachten”, sprak de trainer van Ajax over de middenvelder, die werd vervangen door Mohammed Kudus. Klaassen, die in het Abe Lenstra Stadion de openingstreffer verzorgde, nam zelf direct de zorgen van Ten Hag weg. “Ik had daarvoor al een tik op mijn achillespees gehad, dus ik liep al niet echt lekker. Even later zwikte mijn enkel ook nog een keer om, toen was het klaar.”

Klaassen kreeg voorgelegd of hij bij een 0-0 stand wel verder had gespeeld. “Dat denk ik wel. Het is niet heel ernstig, denk ik”, sprak de middenvelder. Klaassen gaat ervan uit dat hij er komende zondag, als Ajax het in eigen stadion opneemt tegen FC Groningen, weer bij kan zijn. “Ik heb er al ijs op gehad. Nu is de enkel ingepakt. Op naar zondag!”