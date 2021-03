Henk Veerman en Kenneth Perez botsen: ‘Ik sta meer met verbazing’

Woensdag, 3 maart 2021 om 23:34

Henk Veerman en Kenneth Perez waren het niet volledig eens na de voor sc Heerenveen teleurstellend verlopen halve finale van de TOTO KNVB Beker. De aanvoerder annex spits van de Friezen zei bij ESPN na afloop van het met 0-3 verloren duel met Ajax ‘trots’ te zijn op de energie die zijn ploeg in de wedstrijd legde. Perez kon naar eigen zeggen weinig begrijpen van die woorden, omdat hij Heerenveen ‘matig aan de bal’ vond.

“De eerste helft geven we in ieder geval heel veel energie als ploeg”, zo begon Veerman zijn analyse. “Dat Ajax de betere ploeg is, hadden we wel verwacht. Alleen als je er zoveel energie in stopt en kansen creëert... Ook al waren het niet super veel kansen, we kregen wat kansjes. Dan moet je in dit soort wedstrijden de trekker overhalen, wil je een kans maken tegen Ajax. Dat is niet gelukt en dan zie je hoe makkelijk Ajax voetbalt.”

Presentator Milan van Dongen vroeg aan Veerman of alles volgens het tactische plan verliep. “Nou ja, dat denk ik wel. Ons middenveld stapte niet op tijd omhoog, waardoor ze best wat ruimte kregen achter de laatste linie. Verder kan ik alleen maar trots zijn dat we er zoveel energie in stoppen”, reageerde de spits. Van Dongen wijst op het feit dat Daley Blind en Davy Klaassen uitvielen. “Klap erop om ze het moeilijk te maken”, zei Van Dongen tegen Veerman. “Ik had het idee dat dit niet genoeg gebeurde.”

“Dat kan je vinden, ja. Of ik dat een simpele mening vind? Ja, Kenneth?”, zo richtte Veerman zich analist Perez. “Ik sta meer met verbazing dat je trots bent op het team dat jullie energie erin hebben gestoken”, reageerde Perez op de woorden van Veerman. “Jullie waren zó matig aan de bal en het druk zetten lukte ook niet echt. Ik vind niet dat jullie er een pot van gemaakt hebben.”

“Weet je, ik vind dat we er enorm veel energie in hebben gestopt en dáár ben ik trots op. We wilden hier niet van de mat geveegd worden. Dat het aan de bal wat minder is, dat kan”, antwoordde Veerman. Perez stelde dat Heerenveen ‘veel minder’ was en dat de spelers die goed zijn aan de bal ‘onder de maat’ waren. Veerman: “Dan kan je toch nog wel blij zijn dat je veel energie op de mat hebt gelegd? Dat we niet als makke schapen van het veld afgaan.”

Van Dongen wees op het duel met PEC Zwolle, dat Heerenveen afgelopen vrijdag met 4-1 verloor. “Precies, dus daar ben ik blij mee. Maar dat het niet goed aan de bal was, mag duidelijk zijn”, stelde Veerman. Perez concludeerde dat het een ‘alles of niet-wedstrijd’ was voor Heerenveen, die uiteindelijk kansloos met 0-3 verloren werd. “Ja, dat is zonde”, besloot Veerman.