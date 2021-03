Copa del Rey-wonder voltrekt zich voor Barcelona en Ronald Koeman

Barcelona heeft zich woensdagavond ten koste van Sevilla voor de finale van de Copa del Rey geplaatst. Het team van Ronald Koeman poetste mede dankzij een treffer van Gerard Piqué in blessuretijd de 2-0 nederlaag uit het heenduel van drie weken geleden weg en sloeg in de noodzakelijke verlenging voor een derde keer toe: 3-0. Barcelona staat in de eindstrijd van volgende maand tegenover Levante of Athletic Club. De Basken spelen mogelijk twee bekerfinales in korte tijd. Twee weken eerder staat immers de bekerfinale van vorig seizoen tegen Real Sociedad op het programma.

Barcelona zocht meteen vanaf het beginsignaal het doelgebied van Tomas Vaclik op en de inspanningen werden al vrij snel beloond. Sevilla oogde niet comfortabel en had moeite om de bal in de ploeg te houden. Dembelé was in de eerste tien minuten bij al het gevaar van de Catalanen betrokken en brak dan ook de wedstrijd in de twaalfde minuut open. De aanvaller werd niet onder druk gezet vlak voor het strafschopgebied en haalde opeens, bijna uit stand, hard uit: de bal vloog heerlijk in de linkerkruising achter Vaclik.

Het team van Koeman wilde meer en zocht nadrukkelijk naar een tweede doelpunt in het restant van de eerste helft, maar het ontbrak aan precisie en enig fortuin. Marcos Acuña voorkwam tijdig dat Frenkie de Jong de 2-0 kon binnenschieten en blokkeerde niet veel later in de doelmond een poging van Messi. Lopetegui was zichtbaar ontevreden over het spel van Sevilla, dat de eerste helft afsloot met slechts 37 procent balbezit en niet verder kwam dan lange ballen op Youssef En-Nesyri en Luuk de Jong.

Na 53 minuten voerde Lopetegui zijn eerste wijzigingen door: Aleix Vidal, De Jong en Acuña gingen naar de kant en Jesús Navas, Karim Rekik en Ivan Rakitic kwamen binnen de lijnen. Het tempo in de tweede helft lag lager, daar Barcelona meer moeite had om voor gevaar te zorgen en de wissels effect sorteerden bij de Andalusiërs, Het antwoord van Koeman volgde al snel: Sergiño Dest maakte plaats voor Antoine Griezmann en het 5-3-2-systeem van Barcelona veranderde in een 4-3-3-systeem.

Het duel kon daarna alle kanten op: een fraaie inzet van Jordi Alba eindigde op de lat en Sevilla kreeg een strafschop toegewezen na een overtreding van Óscar Mingueza op Ocampos, die zelf de elfmetertrap nam. Marc-André ter Stegen raadde zijn intenties en keerde zijn, toch al niet sterk ingeschoten, penalty. Met de entree van onder meer Martin Braithwaite, Ilaix Moriba en Trincao wijzigde Koeman zijn team nogmaals en leek Barcelona op één doelpunt na de finale van de Copa del Rey mis te lopen. In de blessuretijd, vlak na een tweede gele kaart voor Fernando, viel de 2-0 alsnog: na een heerlijke voorzet vanaf links van Griezmann kopte Piqué de bal diagonaal in de rechterhoek achter Vaclik en moest een verlenging uitkomst bieden.

Barcelona tekende al snel voor de 3-0: na een pass van Jordi Alba vanaf links kopte Braithwaite de bal in de 95e minuut via Vaclik in het doel. Een controversieel moment leidde vijf minuten later uiteindelijk tot een rode kaart voor Luuk de Jong. Na een hoge bal vanaf links leek Clément Lenglet de bal, via zijn borst, tegen zijn hand te krijgen, maar de VAR zag er geen penalty in. De spelers van Sevilla protesteerden en De Jong kreeg op de tribune zelfs een rode kaart. Het team van Lopetegui was niet in staat om een doelpunt te maken dat goed zou zijn geweest voor een plek in de finale. Piqué kon het duel ternauwernood afmaken. De verdediger had zichtbaar pijn en hield het uiteindelijk nipt vol.