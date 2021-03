Van Aanholt verzuimt glansrol te pakken in teleurstellend duel met United

Woensdag, 3 maart 2021 om 23:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:21

Manchester United is er voor de tweede wedstrijd op rij niet in geslaagd om te winnen in de Premier League. Waar de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer zondag met 0-0 gelijkspeelde tegen Chelsea, stond woensdagavond na negentig minuten dezelfde score op het bord tegen Crystal Palace. De puntendeling is een flinke smet in de achtervolging op Manchester City, dat nu een voorsprong van veertien punten heeft en niet meer te achterhalen lijkt. Donny van de Beek behoorde door een blessure niet tot de wedstrijdselectie bij United.

United, dat naast Van de Beek en Anthony Martial niet kon beschikken over doelman David de Gea, had in een uiterst teleurstellende eerste helft een licht overwicht. De eerste keer dat de bezoekers gevaarlijk opdoken voor het doel van Vicente Guaita was na een kwartier spelen. Bruno Fernandes legde de bal op de rand van het strafschopgebied vakkundig klaar voor Nemanja Matic, die zijn schot bijna via James McCarthy in de bovenhoek zag gaan. Doelman Guaita wist echter met een uiterste krachtsinspanning een tegentreffer ternauwernood te voorkomen.

Niet veel later bracht diezelfde Matic zijn eigen doelman in verlegenheid, toen hij een verkeerde breedtepass gaf en Andros Townsend zag onderscheppen. De nummer tien van Palace gleed bij het uithalen op de rand van het strafschopgebied echter uit, waardoor Matic en United met de schrik vrijkwamen. In de tweede helft zorgde het spel van beide ploegen niet voor veel meer opwinding dan voor de pauze en noteerde Townsend het eerste gevaar, die met een halve volley het doel van Henderson onder vuur nam nadat Luka Milivojevic met een vrije trap de muur vond.

Palace, dat aantrad met Patrick van Aanholt in de basis en Jaïro Riedewald een half uur voor tijd binnen de lijnen bracht, liet zich in de tweede helft een aantal keer gevaarlijk zien. De ploeg van manager Rod Hodgson had zelfs de mogelijkheid om het duel in de absolute slotfase naar zich toe te treken, toen Van Aanholt plots opdook voor de neus van Henderson. De vleugelverdediger schoot echter op het lichaam van de sluitpost van United, waarna scheidsrechter Andre Marriner niet veel later affloot. Het is voor het eerst sinds oktober 2015, toen Louis van Gaal nog aan het roer stond, dat United drie opeenvolgende officiële wedstrijden afsluit met een 0-0 gelijkspel.