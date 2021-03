Lille en PSG geven perfect antwoord op zege van Olympique Lyon

Woensdag, 3 maart 2021 om 23:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:11

Het blijft na woensdagavond ongekend spannend in de top van de Ligue 1. Enkele uren na de overwinning van Olympique Lyon op Stade Rennes (1-0) was Paris Saint-Germain met 0-1 te sterk voor Girondins Bordeaux, terwijl Lille OSC laat toesloeg tegen Olympique Marseille: 2-0. Lille blijft met 62 punten de dans leiden in de Franse competitie; PSG en Lyon volgen met respectievelijk 60 en 59 punten. Grote verliezer van de avond was AS Monaco, dat na de 1-0 nederlaag bij RC Strasbourg op 55 punten blijft steken.

Girondins Bordeaux - Paris Saint-Germain 0-1

Het aantal grote kansen in de eerste helft was op een hand te tellen. Bij PSG zorgde Pablo Sarabia voor het meeste gevaar. Een schot van de Spanjaard werd na zestien minuten goed gestopt door Benoit Costil, maar enkele minuten was het alsnog raak. Sarabia ontdeed zich met zijn eerste balcontact van Laurent Koscielny en schoot de bal vervolgens laag in de hoek: 0-1. Het enige schot van de thuisploeg op doel kwam richting het einde van de eerste helft: Keylor Navas redde bekwaam op een volley van Yacine Adli. Ook in de tweede helft bleven grote kansen uit, al ontsnapte PSG in de extra tijd aan een gelijkmaker. Navas was attent op een kopbal van invaller Jimmy Briand bij de tweede paal.

Lille OSC - Olympique Marseille 2-0

Lille, dat de gehele wedstrijd een licht veldoverwicht had, leek tegen Marseille lange tijd af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Renato Sanches was in de eerste helft het dichtst bij de openingstreffer, toen de aanvaller een rebound richting de rechterhoek stuurde, maar ongelukkig was in de afronding. Lille, met Sven Botman in de basis, bleef tot laat in het duel geloof houden in een goed eindresultaat en werd beloond met een driepunter, toen Jonathan David bij het verstrijken van de reguliere speeltijd het meest attent was toen Steve Mandanda een ogenschijnlijk simpel schot van Jonathan Ikoné moest lossen bij de eerste paal: 1-0. Diezelfde David besliste twee minuten later de wedstrijd, toen hij in eerste instantie nog op doelman Mandanda stuitte, maar in de rebound alsnog trefzeker was: 2-0.

RC Strasbourg - AS Monaco 1-0

Beide teams slaagden er niet in een fraai schouwspel op de mat te leggen in het eerste bedrijf: grote kansen werden er niet gecreëerd. Daar kwam na de pauze verandering in, toen met name Strasbourg de duimschroeven fors aandraaide. Eerst was het Adrien Thomasson die een schot in de kiem zag smoren; na een klein uur spelen had ook Alexander Djiku het geluk niet aan zijn zijde, daar doelman Benjamin Lecomte een puike redding in huis had. De aanvalslust van Strasbourg werd uiteindelijk toch nog beloond, al duurde het tot in de blessuretijd voordat de impasse doorbroken werd. Frédéric Guilbert maakte buiten het zestienmetergebied ruimte voor het schot, waarna hij zijn ploeg met een fraaie uithaal de overwinning bezorgde: 1-0.