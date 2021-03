Uitvallers vormen smetje op eenvoudige weg van Ajax naar bekerfinale

Woensdag, 3 maart 2021 om 22:49 • Chris Meijer

Ajax gaat het op 14 april in de finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip opnemen tegen Vitesse. De Amsterdammers wonnen de halve finale donderdag op bezoek bij sc Heerenveen zonder enige problemen, want dankzij doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en invaller David Neres werd er met 0-3 gewonnen in het Abe Lenstra Stadion. Een ogenschijnlijke smet op de zege vormde voor Ajax echter wel het uitvallen van Daley Blind en Klaassen: eerstgenoemde bleef in de rust in de kleedkamer achter, terwijl Klaassen tijdens de tweede helft moest worden vervangen.

Erik ten Hag kon in Heerenveen geen beroep doen op Devyne Rensch, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui. De eerste twee waren geschorst, terwijl Mazraoui al een tijdje uit de roulatie is door problemen met zijn gezichtsvermogen. Jurriën Timber werd als rechtsback geposteerd, terwijl Perr Schuurs naast Lisandro Martínez zijn opwachting maakte in het centrum van de defensie. De rest van het basiselftal van Ajax was onveranderd ten opzichte de uitwedstrijd tegen PSV (1-1) en de Amsterdammers speelden een sterke eerste helft in het Abe Lenstra Stadion.

De eerste mogelijkheid was voor Sébastien Haller, die over schoot na een slim passje van Tadic. Met negentien minuten op de klok kwam Ajax al op voorsprong. Een afgemeten voorzet van Antony bereikte Klaassen, die de bal met het hoofd in de uiterste hoek buiten het bereik van doelman Erwin Mulder plaatste. Ajax was in de eerste helft oppermachtig en kreeg al de nodige mogelijkheden om de marge op te voeren. Antony schoot net naast en Klaassen zag een schot net over gaan, alvorens de bezoekers op slag van rust op 0-2 leken te komen.

Tadic ontdeed zich van Jan Paul van Hecke en vond voor het doel Klaassen, die de bal in een leeg doel tikte. De aanvoerder van Ajax bleek in aanloop naar het doelpunt echter hands te hebben gemaakt, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis na inmenging van de VAR een streep door de treffer zette. In de absolute slotfase van de eerste helft liet Heerenveen zich voor het eerst zien, toen een poging van Siem de Jong op het dak van het doel belandde. In de rust verving Ten Hag Blind door Sean Klaiber, waarna de eerste mogelijkheid voor Henk Veerman was. De spits slaagde er echter niet in om de bal in kansrijke positie te controleren.

Na een uur spelen kreeg Ajax een tegenvaller te verwerken, toen Klaassen niet verder kon en moest worden vervangen door Mohammed Kudus. De invaller was kort daarna betrokken bij de tweede Amsterdamse treffer van de avond, nadat hij binnen het strafschopgebied werd gevloerd door Pawel Bochniewicz. Tadic vuurde de door Nijhuis gegeven strafschop snoeihard in de linkerkruising. Het bleek een startschot van een levendige fase, want Heerenveen had de spanning heel snel al kunnen terugbrengen. Mitchell van Bergen liep na doorkoppen van Henk Veerman weg uit de rug van Edson Álvarez, maar stuitte op Maarten Stekelenburg.

Aan de andere kant dook Haller op nabij de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot ging recht op Mulder af. Nadat een poging van Antony maar net naast ging, maakte Ajax met nog een klein kwartier op de klok een einde aan alle onzekerheid. Haller zette de voor Antony in het veld gekomen Neres met het hoofd vrij voor Mulder en de Braziliaanse aanvaller maakte vervolgens geen fout. In de slotfase kwam er geen verandering meer in de 0-3 stand, waardoor Ajax de bekerfinale bereikt. Voor de Amsterdammers wacht nu komende zondag een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, terwijl Heerenveen het een dag eerder in eigen huis opneemt tegen ADO Den Haag.