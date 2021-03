AC Milan diep in blessuretijd door het oog van de naald; Atalanta haalt uit

Woensdag, 3 maart 2021 om 22:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:05

AC Milan heeft woensdagavond in de strijd om de titel in de Serie A opnieuw averij opgelopen. De ploeg van trainer Stefano Pioli keek in eigen huis tegen Udinese lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar kwam diep in blessuretijd langszij via Franck Kessié: 1-1. Door de puntendeling is het gat met koploper en stadsgenoot Internazionale, dat donderdagavond in actie komt tegen Parma, drie punten. AS Roma ontsnapte op bezoek bij Fiorentina (1-2 zege) aan puntenverlies door een treffer diep in blessuretijd, terwijl Atalanta in eigen huis met liefst 5-1 te sterk was voor Crotone.

AC Milan - Udinese 1-1

Milan, dat het voorlopig moet doen zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, schreeuwde na een kwartier spelen om een strafschop. Kessié draaide aan de linkerkant van het strafschopgebied weg bij Tolgay Arslan en ging vervolgens gezamenlijk met de middenvelder naar het gras, maar scheidsrechter Davide Massa wilde er niet aan. De thuisploeg had in de eerste helft een duidelijk overwicht, maar wist slechts een enkele keer gevaarlijk te worden. Twee minuten nadat Kessié naar de grond ging zorgde Brahim Díaz voor gevaar. De aanvaller zag een schot vanaf de rand van het strafschopgebied richting de linkerbovenhoek gaan, waar Juan Musso met een prima redding zijn doel schoon hield.

Ook in de tweede helft bleef Milan de bovenliggende partij, maar moest de ploeg wel toezien hoe Udinese brutaal de leiding nam. Rodrigo De Paul legde een hoekschop op het hoofd van Becao, die Alessio Romagnoli in de lucht te sterk af was en de bal achter Gianluigi Donnarumma zag rollen: 0-1. Even daarvoor was Samuel Castillejo ongelukkig in de afronding namens Milan. De Milanezen leken van slag door de treffer van Becaeo, maar kwamen diep in blessuretijd op gelijke hoogte, toen Kessié vanaf de stip mocht aanleggen voor de gelijkmaker: 1-1. Marvin Zeegelaar werd bij de bezoekers twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald, terwijl Bram Nuytinck de volledige wedstrijd speelde.

Atalanta - Crotone 5-1

De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini kreeg nog voor het verstrijken van het eerste speelkwartier de gewenste voorsprong in handen, toen Robin Gosens uit een harde voorzet van Josip Ilicic binnen knikte. Hoewel er geen vuiltje aan de lucht was voor Atalanta, leidde een misverstand tussen Cristian Romero en Remo Freuler, dat afgestraft werd door Nwankwo Simy, tot een onverwachte tegentreffer in: 1-1. Met kunst en vliegwerk wist Crotone de gelijke stand vast te houden tot aan het rustsignaal, maar na de thee was het hek van de dam.

De 2-1 werd gevonden door José Palomino, die uit een corner de Berat Djimsiti eenvoudig kon binnen tikken. Twee minuten later werd de marge al verdubbeld, toen Luis Muriel in de korte hoek raak schoot na een onhandige uitglijder van Vladimir Golemic: 3-1. De hoop van de bezoekers op een goed eindresultaat vervloog definitief na een klein uur spelen. Muriel bezorgde het leer op de rand van de zestien bij Ilicic, die met een geplaatst schot de verre hoek vond: 4-1. De schade werd zelfs nog groter voor de bezoekers, daar Aleksey Miranchuk op aangeven van Duvan Zapata de 5-1 eindstand op het scorebord zette. Er was geen Nederlandse inbreng in dit duel: Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers zaten niet bij de wedstrijdselectie.

Fiorentina - AS Roma 1-2

Tijdens de eerste helft in het Stadio Artemio Franchi viel er bijzonder weinig te genieten. De enige serieuze kans voor rust werd gecreëerd door Lorenzo Pellegrini. Zijn inzet van buiten het zestienmetergebied was echter een prooi voor de doelman van Fiorentina, Bartlomiej Dragowski. Vier minuten na rust brak Roma dan toch de ban, toen Leonardo Spinazzola op aangeven van Gianluca Mancini de 0-1 op het scorebord zette. Een klein kwartier later maakte Spinazzola zijn doelpunt echter ongedaan, toen hij het leer ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte: 1-1. Uiteindelijk wist Roma toch nog het tij te keren. Rick Karsdorp kwam pas negen minuten voor tijd in het veld, maar vervulde een absolute glansrol door Amadou Diawara te bedienen. Laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de 1-2 eindstand.