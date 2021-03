Perez kiest topclub voor Joey Veerman: ‘Daar kan hij heel veel voetbal brengen’

Woensdag, 3 maart 2021 om 20:52 • Chris Meijer • Laatste update: 21:05

Kenneth Perez denkt dat Joey Veerman ‘heel veel voetbal zou kunnen brengen’ op het middenveld van PSV. De Deense analist noemt de 22-jarige middenvelder in aanloop naar de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker een ‘heerlijk joch’. Toch durft Perez niet te zeggen of Veerman de stap naar een Nederlandse topclub nu al aankan.

Presentator Milan van Dongen vraagt aan Perez bij welke club in de top van de Eredivisie hij Veerman ziet spelen. “Ik denk dat hij bij PSV heel veel voetbal zou kunnen brengen op het middenveld. Mits een trainer dat wil”, antwoordt Perez. Van Dongen reageert dat hij PSV-trainer Roger Schmidt en Veerman ‘niet 1,2,3 samen ziet’. “Nou, dat komt denk ik door de situatie met Ihattaren”, wijst de analist op de huidige rel rond Mohamed Ihattaren, die vanwege disciplinaire redenen uit de selectie van PSV werd gezet. “Daardoor denken wij dat Schmidt niet om kan gaan met technische spelers, maar dat zal niet het geval zijn. Hij kan tenslotte ook omgaan met Götze.”

“Het enige is, wat hij zelf ook zegt, dat Veerman een bepaalde handleiding heeft”, zo gaat Perez verder. “Als je iets tegen Veerman zegt, dan kun je ook wat terug verwachten. En dat is niet altijd handig, en zeker niet als je bij een club komt waar er nog twee voor jou klaarstaan. Misschien is het een proces wat hij dan zou moeten doormaken. Je mag niet een speler beter of leuker vinden door zijn interviews, maar ik vind hem een heerlijke joch. Hij vertoont in ieder geval niet sociaal wenselijk gedrag, wat je wel bij heel veel andere spelers ziet. Daar word ik af en toe wel heel moe van.”

Van Dongen legt aan Perez voor of Veerman het eigenlijk wel moet aankunnen bij een topclub. “Weet ik niet”, antwoordt de analist. “Soms denk ik van: heeft hij echt het vuur om in de absolute top te spelen en wil hij echt kneiterfit worden? Wil hij er echt alles voor laten? Kijk, voetballen kan hij als de beste. Daarin is hij misschien wel een van de beste spelers in de Eredivisie, met wie er bij de topclubs spelen. Maar bij een topclub gaat het niet zoals jij het wil, dan moet je concessies doen.”