Lyon voorkomt ternauwernood nieuwe zeperd dankzij assist Depay

Woensdag, 3 maart 2021 om 20:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:55

Olympique Lyon heeft zich woensdagavond aan kop van de Ligue 1 geschoten. De ploeg van trainer Rudi Garcia had het in eigen huis lang lastig tegen Stade Rennes, maar sloeg een kwartier voor tijd toe: 1-0. Memphis Depay, die tien minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, bewees andermaal zijn waarde door bij de treffer van Houssem Aouar de assist te leveren. Lyon heeft nu evenveel punten als Lille OSC, dat later op de avond in actie komt. Ook Paris Saint-Germain, dat twee punten minder heeft, vervolgt de inhaalrace woensdagavond.

Lyon had in het eerste bedrijf bijzonder weinig te duchten van het uit vorm verkerende Rennes. De bezoekers gingen de laatste vier officiële wedstrijden onderuit en wachten in competitieverband al zes wedstrijden op een zege. Ondanks het veldoverwicht in de eerste helft was lang wachten op het eerste gevaar, dat op slag van rust van de voet van Depay kwam. De aanvoerder werd vrij voor doelman Alfred Gomis gezet, maar moest toezien hoe de Senegalees zijn doel schoon hield. Even daarvoor voorkwam Lason Denayer met een uiterste krachtsinspanning een treffer voor Rennes.

In de tweede helft viel er beduidend meer te genieten en was het weer Depay die gevaarlijk opdook voor de neus van Gomis. De Nederlander kroop vanaf de linkerkant van het veld de zestien in, maar zag zijn poging in de korte hoek gekraakt worden. Ook een schot van Aouar van een meter of twintig kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. De Fransman gaf zijn poging een lastige stuit mee, maar zag hoe Gomis handelend optrad door de bal naar de zijkant te boksen.

Toen Garcia vervolgens Tino Kadewere binnen de lijnen bracht, leek Lyon via de uit Zimbabwe afkomstige aanvaller op voorsprong te komen. De spits stond op de juiste plek na een voorzet van Depay, maar werkte de bal in buitenspelpositie van dichtbij binnen. Amper vijf minuten later was het wel raak. Depay raakte aan de rechterkant van het strafschopgebied in een worsteling met verdediger Nayef Aguerd, maar kreeg de bal bewonderenswaardig voor het doel, waar Aouar klaarstond om af te ronden: 1-0. Rennes was in de slotfase niet bij machte om die klap ongedaan te maken.