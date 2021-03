Almere City dreigt te bezwijken onder druk in jacht op Eredivisie-ticket

Woensdag, 3 maart 2021 om 20:43 • Chris Meijer

FC Volendam heeft woensdagavond een benauwde zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Almere City FC genoot de ploeg van Wim Jonk bij rust al een 1-2 voorsprong, die uiteindelijk tot het laatste fluitsignaal vastgehouden werd. Het was alweer de vierde nederlaag in de laatste vijf duels voor de club uit Flevoland, die daardoor verzuimden te profiteren van het gelijkspel van concurrent De Graafschap. Almere City bezet met 53 punten de vierde plek op de ranglijst; Volendam staat zevende met 44 punten.

De openingsfase van de inhaalwedstrijd van 12 februari, die toen afgelast werd vanwege de winterse weersomstandigheden, was uiterst vermakelijk. Het waren de bezoekers die het initiatief namen en al na vijf minuten dicht bij de openingstreffer kwamen. Ibrahim El Kadiri ontsnapte aan de aandacht van de Almeerse defensie en produceerde een gevaarlijk schot, maar doelman Michael Woud kon met zijn vuisten een tegentreffer voorkomen. Tien minuten later trok de sluitpost van Almere City echter alsnog aan het kortste eind, toen Brian Plat, na een breedtepass van Alex Plat, met een droge knal van circa 25 meter de linkerbenedenhoek vond: 0-1. Het was het eerste doelpunt voor Plat in het shirt van Volendam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Samuele Mulattieri, wiens kopbal rakelings naast ging, halverwege de eerste helft naliet de marge te verdubbelen, was het even later aan de andere kant wel raak. Xian Emmers ontving een fraaie steekbal in het zestienmetergebied en hij trok de bal voor richting Tim Receveur, die met een overtuigende uithaal het dak van het doel vond: 1-1. Daarmee leek Receveur de ruststand op het scorebord gezet te hebben, maar niets bleek minder waar. Op slag van rust kreeg Derry John Murkin het leer terug na een zelf opgezette aanval, waarna hij met een voorzet op maat Mulattieri een niet te missen kans bezorgde: 1-2.

Na de thee ging Almere City nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, al kwam de ploeg van Ole Tobiasen in de openingsfase van het tweede bedrijf niet verder dan enkele speldenprikjes. Hoewel Volendam tot het eindsignaal flink onder druk stond, kwam Volendam er via Mulattieri, die een teenlengte tekort kwam om de 1-3 te maken, ook nog een keer gevaarlijk uit. Uiteindelijk slaagde Almere City er niet meer in tot scoren te komen en was de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden een feit.