‘One hit wonder’ Donny van de Beek ontbreekt in wedstrijdselectie United

Woensdag, 3 maart 2021 om 20:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:47

Donny van de Beek ontbreekt woensdagavond in de wedstrijdselectie van Manchester United voor het uitduel met Crystal Palace in de Premier League. Daags voor het duel op Selhurst Park liet manager Ole Gunnar Solskjaer reeds doorschemeren dat de middenvelder mogelijk afwezig zou zijn. “Hij is nog niet daar waar de club wil dat hij is of waar hij zelf wil zijn. Hij is een vraagteken voor morgen”, stelde de Noor, die Van de Beek dan ook buiten zijn selectie heeft gelaten.

Engelse media omschreven Van de Beek woensdag ironisch als een one hit wonder omdat hij zijn debuut als Mancunian tegen Crystal Palace, een invalbeurt van dertien minuten, opluisterde met een doelpunt. In de daaropvolgende 1045 minuten kwam de ex-speler van Ajax echter niet meer tot scoren. De Nederlander komt de laatste weken sowieso steeds minder in de plannen van Solskjaer voor.

De laatste basisplaats van Van de Beek dateert van 9 februari, toen de middenvelder 73 minuten meedeed in het thuisduel met West Ham United (1-0). Vijf dagen later deed hij elf minuten mee in het uitduel met West Bromwich Albion (1-1), maar vervolgens kwam hij niet meer van de bank af. Het is ook maar de vraag of hij zondag, wanneer het cruciale duel met stadsgenoot en lijstaanvoerder Manchester City op het programma staat in het Etihad Stadium, binnen de lijnen zal komen.

Niet David de Gea maar Dean Henderson verdedigt in Londen het doel van Manchester United. De Spanjaard ontbreekt volgens Solskjaer om privéredenen. Ook Anthony Martial is er niet bij omdat hij op de training van maandag een tik op zijn knie kreeg. Manchester United heeft al elf uitduels op rij met Crystal Palace in de Premier League niet verloren.

Opstelling Crystal Palace: Guaita, Ward, Cahill, Kouyate, Van Aanholt, Townsend, McCarthy, Milivojevic, Eze, Ayew en Benteke.

Opstelling Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matic, Fred, Fernandes; Rashford, Cavani en Greenwood.