Fred Rutten duikt op bij NEC: ‘Ik snap dat er vragen over komen’

Woensdag, 3 maart 2021 om 21:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:02

NEC Nijmegen heeft de hulp van Fred Rutten ingeschakeld om promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. De voormalig trainer was tijdens de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo (1-2 verlies) en de competitiewedstrijden tegen De Graafschap (1-2 verlies) en FC Den Bosch (4-1 winst) aandachtig toeschouwer en draagt achter de schermen een steentje bij op technisch vlak. Als het aan algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC ligt blijft het niet bij een tijdelijk verblijf.

NEC snakt naar een terugkeer in de Eredivisie en hoopt dat zo snel mogelijk te bewerkstelligen. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat momenteel zesde in de Keuken Kampioen Divisie en heeft daarmee recht op het spelen van promotie/degradatiewedstrijden aan het einde van de rit. “Op dit moment heeft hij tijd en geen club", licht van Schaik de aanwezigheid van Rutten toe tegenover Omroep Gelderland. “Ik heb hem hoog zitten. Dit is kwaliteit. We hebben hem daarom gevraagd eens langs te komen en zijn mening te geven. Meer moet je er ook niet achter zoeken. Hij is voor niemand een bedreiging.”

Rutten is al enige tijd werkloos, nadat hij in april 2019 bij Anderlecht had aangegeven na het lopende seizoen te willen stoppen bij de club. Daarop besloot Anderlecht in samenspraak met de Nederlander de samenwerking per direct te beëindigen. De voormalig trainer van PSV en FC Twente zou nog graag in het buitenland aan de slag gaan. “Ik snap dat er vragen over komen, want Fred Rutten is een grote naam”, gaat Van Schaik verder. “Hij heeft natuurlijk iets met deze regio waar hij vandaan komt. Dat heeft hij ons ook gezegd. Daarnaast vindt hij het gewoon fijn om na maanden weer eens in een stadion te komen. Alleen valt het nu extra op omdat de tribunes leeg zijn.”

NEC maakte eerder deze maand de komst van Ted van Leeuwen bekend als nieuwe technisch directeur. Van Leeuwen keert daarmee terug in de Eredivisie, nadat hij zijn contract afgelopen zomer niet verlengd zag worden bij Twente. Rutten en Van Leeuwen buigen zich samen over de selectie van NEC met het oog op de contracten en mogelijke versterkingen. Van Schaik hoopt Rutten te kunnen verleiden tot een permanent verblijf. “Nu is het een vriendendienst, maar ik zou graag zien dat hij ooit iets voor de club kan doen. Misschien als commissaris bijvoorbeeld.”