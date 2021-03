Ten Hag verkiest Timber boven Klaiber in Heerenveen

Woensdag, 3 maart 2021 om 19:45 • Chris Meijer • Laatste update: 20:00

Ajax heeft zijn opstelling voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker bekendgemaakt. Door de absentie van Devyne Rensch en Noussair Mazraoui heeft trainer Erik ten Hag voor Jurriën Timber een plek als rechtsback in zijn basiself ingeruimd. Het betekent tegelijkertijd dat Perr Schuurs naast Lisandro Martínez een basisplaats in het centrum van de verdediging heeft in het Abe Lenstra Stadion, waar Daley Blind andermaal als linksback zal aantreden. Zakaria Labyad en Brian Brobbey zijn overigens helemaal niet van de partij in Friesland.

Het was voorafgaand aan het duel in Friesland al duidelijk dat Nicolás Tagliafico, Devyne Rensch en Noussair Mazraoui niet van de partij zouden zijn. De twee eerstgenoemden zijn geschorst, terwijl Mazraoui problemen heeft met zijn gezichtsvermogen nadat hij een bal op zijn oog kreeg. Ten Hag liet woensdag op de persconferentie in aanloop naar de halve finale weten dat Mazraoui voorlopig nog wel even afwezig zal zijn. Doordat ook Rensch afwezig is, gaf de oefenmeester te kennen dat hij voor de rechtsbackpositie zou kiezen uit Sean Klaiber en Timber.

Klaarblijkelijk heeft Ten Hag dus gekozen voor Timber, die als rechtsback in de basiself staat. Het betekent tegelijkertijd dat Schuurs zijn plek in het centrum van de defensie overneemt en een centraal duo vormt met Lisandro Martínez. Blind is bij de afwezigheid van Tagliafico opnieuw de linksback. Los van de noodgedwongen wijzigingen in zijn defensie, kiest Ten Hag voor dezelfde elf namen als afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen PSV.

Heerenveen-trainer Johnny Jansen heeft zijn basiselftal op één plaats gewijzigd ten opzichte van het met 4-1 verloren competitieduel met PEC Zwolle van afgelopen vrijdag. Jan Paul van Hecke is weer beschikbaar en vervangt Sherel Floranus. Lasse Schöne en Siem de Jong staan eveneens aan de aftrap en nemen het daarmee op tegen hun oude club.

De winnaar van het duel tussen Heerenveen en Ajax plaatst zich voor de finale van de TOTO KNVB Beker, op zondag 14 april in De Kuip. De tegenstander daarin zal Vitesse zijn, nadat de Arnhemmers zich woensdagavond dankzij een 2-0 zege op VVV-Venlo kwalificeerden voor de eindstrijd. Perr Schuurs, Dusan Tadic, Davy Klaassen en Edson Álvarez staan aan de zijde van Ajax op scherp en missen de finale, indien ze een gele kaart ontvangen in Heerenveen.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Van Hecke, Dresevic, Bochniewicz, Kaib; Schöne, Halilovic, De Jong, Joey Veerman; Henk Veerman en Van Bergen.

Opstelling van Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Klaassen, Álvarez, Gravenberch; Tadic, Haller en Antony.