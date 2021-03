Koeman gaat Sevilla opnieuw met succesformule bestrijden

Woensdag, 3 maart 2021 om 19:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:06

Ronald Koeman kiest opnieuw voor een 5-3-2-opstelling in het weerzien van Barcelona met Sevilla in de halve finale van de Copa del Rey. Vier dagen na de overtuigende 0-2 zege op het team van Julen Lopetegui in LaLiga speelt Barcelona woensdagavond opnieuw met drie centrale verdedigers, twee aanvallende backs én is Antoine Griezmann het grootste slachtoffer.

Marc-André ter Stegen verdedigt het doel en heeft drie centrumverdedigers voor zich: Gerard Piqué, Clément Lenglet en Óscar Mingueza. Sergiño Dest en Jordi Alba nemen de vleugels voor hun rekening. Op het middenveld opnieuw een basisplaats voor Pedri, die razendsnel is hersteld van zijn spierklachten. De tiener viel afgelopen zaterdag uit in de tweede helft en leek twee tot drie weken uit de roulatie te zijn. Frenkie de Jong en Sergio Busquets completeren het middenrif.

Lionel Messi en Ousmane Dembélé vormen de aanval; de basisplaats van de Argentijn is onbetwist en de Fransman moet voor de nodige snelheid in het spel gaan zorgen. Dat gaat ten koste van Griezmann, die afgelopen zaterdag geen minuut in actie kwam. Koeman kan niet beschikken over Miralem Pjanic en Ronald Araújo, die beiden met klachten aan de enkel kampen, en de al langer geblesseerden Philippe Coutinho, Ansu Fati en Sergi Roberto.

Barcelona moet in het weerzien met de Zuid-Spanjaarden een 2-0 achterstand goedmaken. Op 10 februari gaven doelpunten van Jules Koundé en voormalig Azulgrana Ivan Rakitic de doorslag in het heenduel in het Ramón Sánchez Pizjuan. Het duel in het Camp Nou gaat om 21.00 uur van start.

De winnaar van de tweestrijd tussen Barcelona en Sevilla speelt in de eindstrijd van de Copa del Rey tegen Athletic Club of Levante, op 17 april in het Estadio La Cartuja in Sevilla. Het eerste duel eindigde in 1-1. Saillant: Athletic speelt exact twee weken eerder tegen streekgenoot Real Sociedad de bekerfinale van de voorbije voetbaljaargang. De Baskische eindstrijd werd telkens uitgesteld in de hoop het duel mét publiek te kunnen spelen, maar uiteindelijk is 3 april als definitieve datum uitgekozen. Zonder fans.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé en Messi.

Opstelling Sevilla: Vaclík; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Óliver Torres, Suso; En-Nesyri en De Jong.