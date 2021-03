Jürgen Klopp wil internationals van Liverpool deze maand niet afstaan

Woensdag, 3 maart 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:02

Liverpool wil een aantal van zijn internationals de komende interlandperiode niet naar hun nationale elftal laten vertrekken, zo laat Jürgen Klopp weten aan The Guardian. De manager wil niet dat zijn spelers bij terugkeer in quarantaine moeten, zoals de coronaprotocollen in het Verenigd Koninkrijk voor sommige landen voorschrijven. Klopp zegt dat de FIFA zijn standpunt steunt.

Het Verenigd Koninkrijk schrijft een verplichte quarantaine van tien dagen voor bij personen die in landen zijn geweest die op een rode lijst staan. In het geval van Liverpool gaat het in ieder geval om de Brazilianen Alisson Becker, Fabinho en Roberto Firmino, die tegen het 'rode' land Colombia zouden spelen. Ook voor Brazilië zelf geldt overigens een negatief reisverbod. Verder wil Liverpool Diogo Jota niet afstaan aan Portugal, en Sadio Mané en Naby Keïta verbieden om naar hun nationale elftallen Senegal en Guinee af te reizen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Meerdere managers uit de Premier League hebben de Britse regering verzocht om de quarantaineregels voor topsporters te versoepelen, maar voorlopig houden de regels stand. Als dat niet verandert, houdt Klopp de eerder genoemde internationals thuis. "De FIFA is duidelijk geweest dat we de spelers in dit geval niet te hoeven laten gaan", aldus de coach van Liverpool. "Ik begrijp de belangen van de nationale bonden, maar het is gewoon niet mogelijk."

"Dit is geen tijd waarin we niet iedereen gelukkig kunnen maken", vervolgt Klopp. "De spelers worden betaald door de clubs, wat inhoudt dat de clubs de eerste prioriteit moeten hebben. Dat zeg ik wetende dat er meerdere belangen zijn, ook met het oog op de toernooien van aankomende zomer, maar nogmaals: we kunnen op dit moment niet iedereen gelukkig maken." Klopp maakte verder bekend Alisson en Fabinho terug te verwachten voor het Premier League-duel met Chelsea op donderdag.