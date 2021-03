Ajax kan komende periode gunstige Champions League-pot afdwingen

Nu Ajax na het gelijkspel tegen PSV (1-1) lijkt af te stevenen op het kampioenschap, kunnen de Amsterdammers zich alvast verheugen op het bijbehorende ticket voor rechtstreekse deelname aan de Champions League. Ajax zal, indien de titel dit seizoen inderdaad wordt binnengehaald, volgend seizoen bij de loting worden ingedeeld in pot 1, 2 of 3. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan met goede prestaties dit seizoen in de Europa League de kansen op een gunstige pot nog aanzienlijk vergroten.

De potindeling bij de loting voor de groepsfase van de Champions League hangt van tal van factoren af en is daardoor ingewikkeld. Zeker is dat de kampioenen van de eerste zes landen op de ranking in pot 1 belanden. Dat zijn de nummers één van Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Portugal. Daarnaast hebben de Champions League-winnaar en de Europa League-winnaar recht op een plek in de eerste pot, die in totaal bestaat uit acht clubs.

Daar geldt weer een uitzondering voor, die het makkelijkst uit te leggen is aan de hand van een voorbeeld: Manchester City zit als zeer waarschijnlijke kampioen van Engeland volgend seizoen in pot 1. Mochten the Citizens ook de Champions League winnen, dan krijgt de kampioen van de nummer zeven (Rusland) het pot 1-ticket van de Champions League-winnaar.

De vijfjarige UEFA-clubranking

CLUB 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 TOTAAL 11. Arsenal* 19 21 26 10 15 91,000 12. Borussia Dortmund* 22 10 18 18 20 88,000 13. Chelsea* 0 18 30 17 21 86,000 13. Tottenham Hotspur* 10 21 26 16 13 86,000 15. FC Porto* 17 17 23 7 20 84,000 16. Shakhtar Donetsk* 14 19 10 22 14 79,000 16. AS Roma* 13 25 17 11 13 79,000 18. Ajax* 22 1,5 27 13 13 76,500 19. Olympique Lyon 22 14 17 23 0 76,000 20. Napoli 17 10 18 19 8 72,000 21. RB Leipzig* 0 17 5 27 17 66,000 22. Red Bull Salzburg 5 21 16 10 7 59,000 23. Benfica 17 4 17 10 10 58,000 24. Bayer Leverkusen 18 0 11 18 10 57,000 25. Internazionale 18 0 11 18 10 57,000 26. Atalanta* 0 11 2,5 20 17 50,500

* Deze club is nog actief in Europa.

Ajax kan alleen in pot 1 terechtkomen door de Europa League te winnen. Mochten de Amsterdammers daar niet in slagen, dan volgt hooguit een indeling in pot 2. Daarvoor wordt gekeken naar de coëfficiënt aan het einde van het huidige seizoen: hoe hoger de plek van de club op de vijfjarige clubranking, hoe hoger die club komt in de potindeling. Een plek in pot 2 is op papier een stuk gunstiger dan een plaats in pot 3, omdat een club daarmee sterkere tegenstanders kan ontlopen.

Dit seizoen wist Ajax het laatste plekje in pot 2 te bemachtigen. Voor komend seizoen zal het er opnieuw om spannen of de Eredivisionist daar terechtkomt. Ajax deed afgelopen ronde in de Europa League in dat opzicht wel zeer goede zaken: de Amsterdammers stegen over Olympique Lyon heen, dat ook op weg lijkt naar een Champions League-ticket. Lyon is dit seizoen niet actief in Europa en kan dus geen punten scoren. Verder blijft Ajax definitief boven Napoli, dat uitgeschakeld werd door Granada en ook geen punten meer kan behalen.

De komende rondes zou Ajax nog over Shakhtar Donetsk en AS Roma, die tegen elkaar spelen in de Europa League, heen kunnen gaan. Daarvoor zal Ajax zelf moeten afrekenen met Young Boys en mogelijk ook de rondes daarna nog goed moeten presteren. Dat zou de kansen op een plek in pot 2 een stuk vergroten. Elke Europese overwinning overwinning levert een club twee punten op, terwijl een gelijkspel goed is voor één punt. Bovendien krijgt Ajax vanaf nu één bonuspunt per volgende ronde die bereikt wordt.

In onderstaand voorbeeld van de mogelijke potindeling wordt aangenomen dat Manchester City, Atlético Madrid of Bayern München de Champions League dit seizoen wint. Te zien is hoe Ajax op dit moment net buiten de boot lijkt te vallen als het gaat om een plek in pot 2. Als Ajax erin slaagt om Shakhtar en Porto dit seizoen nog in te halen op de ranking, dan lonkt een plek in die gunstige pot.

Voorbeeld van mogelijke potindeling bij de huidige standen

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Atlético Madrid 1ste van Spanje 115,000 Manchester City 1ste van Engeland 112,000 Bayern München 1ste van Duitsland 129,000 Internazionale 1ste van Italië 53,000 Lille OSC 1ste van Frankrijk 14,000 Sporting Portugal 1ste van Portugal 45,500 Zenit Sint-Petersburg 1ste van Rusland 75,000 Winnaar Europa League Winnaar Europa League

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Barcelona 2de van Spanje 121,000 Real Madrid 3de van Spanje 119,000 Juventus 3de van Italië 118,000 Paris Saint-Germain 3de van Frankrijk 108,000 Manchester United 2de van Engeland 100,000 Sevilla 4de van Spanje 97,000 Chelsea 4de van Engeland 86,000 FC Porto 3de van Portugal 84,000