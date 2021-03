Coronacrisis kan vertrek bij Feyenoord bespoedigen: ‘Situatie is veranderd’

Woensdag, 3 maart 2021 om 12:26 • Rian Rosendaal

Orkun Kökçü had vorig jaar zomer de clubs voor het uitkiezen. Onder meer Arsenal, Chelsea, Valencia en Napoli hengelden naar de diensten van de middenvelder van Feyenoord. De Rotterdamse club toonde zich slagvaardig door hem tot medio 2025 aan de club te binden. Kökçü heeft ondanks de buitenlandse interesse geen seconde spijt gehad van zijn keuze voor een langer verblijf in de Eredivisie.

"Nee, want verlengen is wat ik altijd heb gewild, dus toen de club zich meldde met dat nieuwe contract, was ik blij", erkent Kökçü in een uitgebreid interview met Voetbal International. De twintigjarige middenvelder weet dat Leicester City en Leeds United tijdens de winterse transferperiode in de markt waren voor hem, maar desondanks was een tussentijds vertrek uit Rotterdam nooit een serieuze optie. "Nee, want ik was niet fit en Feyenoord wilde er niet aan meewerken. Dan ben je snel klaar. Ik vond het vooral een fijn signaal dat zulke clubs me toch nog steeds volgen, ondanks mijn blessure en het feit dat ik niet veel had gespeeld."

Kökçü is echter realistisch genoeg om te weten dat Feyenoord een eventuele miljoenendeal tijdens de coronacrisis goed kan gebruiken, waardoor een zomers vertrek niet bij voorbaat wordt uitgesloten. "Ik heb nog een contract tot 2025, maar de situatie is wel veranderd", benadrukt de sinds 2014 aan Feyenoord verbonden speler. "Feyenoord is heel open geweest over de financiële situatie en het is duidelijk dat de club in de min eindigt. Als voor mij een club komt met een goed verhaal en Feyenoord kan er geld aan verdienen, kan ik me wel voorstellen dat ik ernaar ga luisteren", aldus de openhartige Kökçü.

Mocht er geen nieuwe club komen, dan krijgt Kökçü in De Kuip te maken met Arne Slot als nieuwe hoofdtrainer. De middenvelder kijkt nu al uit naar de toekomstige samenwerking bij Feyenoord. "Maar dat heeft niks te maken met de huidige trainer Dick Advocaat. Hem ben ik voor altijd dank verschuldigd, want net zoals Jaap Stam heeft hij altijd veel vertrouwen in me gehad en nog steeds." Kökçü denkt dat de Feyenoord-leiding met Slot een verstandige keuze heeft gemaakt. "Ik denk dat hij wel een coach is die bij me past."