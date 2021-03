‘Wordt dat dan van mij verwacht? Moet ík Feyenoord dragen? Is dat reëel?’

Woensdag, 3 maart 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:38

Willem van Hanegem vindt dat Orkun Kökçü zich meer moet laten gelden bij Feyenoord en de pas twintigjarige middenvelder is het in principe eens met de lezing van de voormalig trainer van de Rotterdamse club. Kökçü is aan de andere kant van mening dat er wel erg veel druk wordt gelegd op de schouders van jonge spelers en in dat kader verwijst hij naar de problemen die Mohamed Ihattaren momenteel ondervindt bij PSV.

"Kökcü is een beetje het verhaal van Feyenoord. Hij kan zoveel beter, zoals ik heel Feyenoord dit seizoen een paar keer echt heel aardig zag voetballen. Maar het stokt toch steeds weer", schreeft Van Hanegem maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De jonge middenvelder heeft de bijdrage van de trainer in ruste inmiddels gelezen. "En er zit natuurlijk wel iets in. Natuurlijk kán ik beter, natuurlijk kan het elftal beter, dat weet en ziet iedereen. De echte vraag is volgens mij: hoe kan het dat we in fases heel goed spelen, maar niet in staat lijken wedstrijden te winnen? Het antwoord geven is alleen niet zo makkelijk", zo benadrukt de Feyenoorder in gesprek met Voetbal International.

Kökcü snapt waar Van Hanegem met zijn kritiek op doelt, maar hij vindt het tevens onterecht dat hij als enige wordt uitgelicht bij Feyenoord. "Je kan het zien als een eer dat zo’n grote speler dat zegt, hoor, maar los van hem: ik merk dat de jeugd vaak te snel gehypet wordt en dan weer afgebrand, terwijl geduld zo belangrijk is. Ontwikkeling gaat nu eenmaal met ups en downs", weet Kökcü uit ervaring. De middenvelder verbaast zich al een poosje over 'de manier waarop we in Nederland jonge spelers op het paard hijsen, om ze er daarna net zo snel weer vanaf te trekken.'

"Ik lees nu van alles over Mohammed Ihatarren. Hem ken ik van de Nederlandse jeugdteams. Goede jongen, uitstekende speler, maar hij krijgt nu van alles over zich heen", verwijst de Feyenoord-middenvelder naar de recente aanvaring van de spelmaker van PSV met trainer Roger Schmidt. "Ik weet natuurlijk niet wat daar allemaal is gebeurd, maar dan nog valt het me op dat ze hem echt hard aanpakken. Een jongen van negentien jaar… Wat dat betreft valt het bij mij nog mee, al hoor ik ook verhalen dat Kökcü niks laat zien of dat Kökcü de ploeg niet bij de hand neemt. Met alle respect, maar wordt dat dan van mij verwacht? Moet ík Feyenoord dragen? Is dat reëel? Ligt die verantwoordelijkheid niet veel meer bij de oudere spelers?", vraagt de middenvelder zich hardop af. "Jongere spelers hebben het soms druk genoeg met zichzelf."

Kökcü kijkt wat dat betreft weleens met enige jaloezie naar de situatie van generatiegenoten van Ajax. "Je hoort vaak: 'Die jonge talenten van Ajax zijn goed, die staan er meteen'. Natuurlijk zijn dat goede spelers, maar kijk even in wat voor team ze terechtkomen. Ajax heeft het geld om ervaren spelers te kunnen halen, als je daar dan als jonge jongen tussen komt, is het makkelijker meespelen. Bij Feyenoord is dat anders. Ik ben ook niet de enige", doelt Kökcü op Robin van Persie, die ook tegenslag kende in zijn eerste jaren bij Feyenoord. "Hij ging zelfs al vroeg naar Arsenal. Ik kan me Georginio Wijnaldum nog herinneren die naar PSV wilde vertrekken, Leroy Fer ging naar FC Twente."

In de optiek van Kökcü is er daarnaast het nodige veranderd sinds zijn keuze om niet voor Oranje uit te willen komen. "Bij mij heb ik soms het gevoel dat sommige mensen extra kritisch zijn geworden sinds ik voor Turkije heb gekozen. Misschien klopt dat wel niet, maar zo voelt het soms", verzucht de Feyenoord-middenvelder, die constateert dat er in Turkije meer geduld is met jonge spelers. "Ze worden op handen gedragen, want de mensen zijn trots op een goede speler voor de toekomst en het gevolg is dat ze op meer krediet kunnen rekenen dan leeftijdsgenoten in Nederland. Hier ben je eerst goed en na een paar wedstrijden kan je er niks meer van. Dat kantelpunt is snel bereikt, blijkbaar", zo besluit Kökcü met een duidelijke conclusie.