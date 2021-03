Presidentsrace Barça bereikt kookpunt: ‘Als ik niet win, dan vertrekt Messi’

Woensdag, 3 maart 2021 om 09:40 • Rian Rosendaal

Joan Laporta trekt een harde en duidelijke conclusie in aanloop naar de presidentsverkiezingen bij Barcelona van zondag 7 maart. De presidentskandidaat is bang dat Lionel Messi bezig is aan zijn laatste maanden in het Camp Nou, mocht iemand anders dan Laporta worden verkozen tot voorzitter. De Spaanse bestuurder, tussen 2003 en 2010 ook al de preses van de Catalaanse grootmacht, neemt het in de race om de voorzittershamer op tegen Toni Freixa en Víctor Font.

"Mocht ik niet worden verkozen, dan weet ik zeker dat Messi niet bij Barcelona blijft", laat Laporta in duidelijke bewoordingen weten in gesprek met Marca. "Mijn band met hem is zeer hecht en ik ben ervan overtuigd dat hij elke suggestie die ik doe in overweging zal nemen. Elk aanbod dat wij doen zal hij in beraad nemen" Laporta vreest een zomers vertrek van Messi bij Barcelona, mocht Freixa of Font de strijd om het voorzitterschap uiteindelijk winnen. "Ik weet zeker dat hij dan kiest voor een vertrek bij de club. Met Freixa bijvoorbeeld heeft hij zeker geen goede band."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Laporta denkt Messi goed genoeg te kennen om te weten dat de 33-jarige aanvaller bij zijn keuze voor volgend seizoen niet wordt gedreven door geld. "Dat is voor hem zeker niet het allerbelangrijkste. Voor hem is het van cruciaal belang dat er een elftal staat dat om de prijzen kan meedoen. Ik weet zeker dat ons aanbod interessant voor hem is, net zoals ik zeker weet dat dat hij bij Barcelona vertrekt als een andere presidentskandidaat tot de nieuwe voorzitter wordt gekozen", zo waarschuwt Laporta de aanhang van de Catalanen.

Het verlengen van de samenwerking met Messi is al langere tijd een absolute topprioriteit voor Laporta. Door de problemen in financieel opzicht is het echter nog maar de vraag of Barcelona de spelmaker weet te verleiden tot het tekenen van een nieuw contract. Messi is al genoemd als mogelijke aanwinst van Paris Saint-Germain en Manchester City, terwijl een avontuur in de Major League Soccer ook nog steeds een optie lijkt te zijn. Hij was vorig jaar zomer al dicht bij een vertrek, maar toen wist het bestuur van Barcelona hem op het laatste moment nog te behouden voor de club.