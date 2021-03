Tannane hoopt op Ajax: ‘Dan kom ik heel stoer met de beker naar Amsterdam’

Woensdag, 3 maart 2021 om 08:32 • Laatste update: 09:14

Vitesse bereikte woensdagavond ten koste van VVV-Venlo de finale van de TOTO KNVB Beker. Door doelpunten van Armando Broja en Oussama Tannane werden de Limburgers met 2-0 verslagen. Na afloop sprak Voetbalzone met Danilho Doeki en uitblinker Tannane. Bij afwezigheid van de supporters vierden de spelers een klein feestje in de kleedkamer. “Een beetje dansen en lachen, wat gekkigheid. Maar we moeten ons weer klaarmaken voor zondag tegen AZ.”

Tannane bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 2-0 met een wonderschoon doelpunt. Hij kwam vanaf de rechterflank naar binnen en poeierde de bal met een zwabber in de kruising. “Het was zeker een bewussie”, aldus Tannane. “Hij vloog er heel mooi in en alles kwam uit mijn lichaam. Het juichen en alles eromheen, dat is gewoon een heerlijk gevoel.”

Tannane lacht en hoopt op Ajax: 'Dan laat ik een tatoeage zetten'

Wie Vitesse tegenkomt in de finale wordt vanavond bekend, als sc Heerenveen en Ajax het tegen elkaar opnemen. Waar Doekhi geen voorkeur uitspreekt, hoopt Tannane op Ajax als tegenstander. De aanvallende middenvelder denkt dat hij de halve finale wel gaat kijken. “Ik ben niet echt een voetballiefhebber. Ik kijk niet heel veel voetbal”, aldus Tannane, die liever een serie kijkt. “Ik heb ook mensen thuis die dan gaan klagen dat er alleen maar voetbal op tv is.”

Tannane is afkomstig uit Amsterdam en zou het daarom mooi vinden om van Ajax te winnen in de finale. “Hoe mooi is het om te winnen tegen je eigen stadgenoten? Dan kom ik heel stoer met de beker naar Amsterdam.” En wat als Vitesse de bekerfinale wint? “Dan ga ik ‘m tatoeëren”, zegt hij lachend, om zijn uitspraak vervolgens snel te herstellen: “Nee, ik doe niet aan tatoeages.” De wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax begint vanavond om 21.00 uur.