PSV mengt zich in strijd om FC Twente-keeper Joël Drommel

Woensdag, 3 maart 2021 om 06:55 • Yanick Vos • Laatste update: 07:09

Joël Drommel vervolgt zijn carrière na dit seizoen mogelijk bij PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International heeft de club uit Eindhoven serieuze interesse in de keeper van FC Twente. De 24-jarige keeper moet een van de eerste aankopen voor het nieuwe seizoen worden van technisch manager John de Jong. PSV zag juist reservekeeper Lars Unnerstall dinsdag de omgekeerde weg bewandelen; de Duitser maakt na dit seizoen transfervrij de overstap naar de Grolsch Veste en tekent tot aan de zomer van 2025.

De Jong hoopt volgens het regionale dagblad dat Drommel zich minimaal voor dezelfde periode aan PSV verbindt. Het is geen uitgemaakte zaak dat de sluitpost naar Eindhoven wordt gehaald, daar ook Ajax in de markt kan komen, zo klinkt het. Drommel heeft een aflopend contract bij FC Twente, al hebben de Tukkers wel een optie om zijn contract met een jaar te verlengen zodat hij een transfersom oplevert.

Het artikel gaat verder onder de video Discussie over keeperspost Oranje: 'Drommel en Bijlow zijn er nog lang niet' Meer videos

Mocht Drommel, die volgens diverse media goed in de markt ligt, kiezen voor PSV, dan zal de club de situatie van eerste keeper Yvon Mvogo tegen het licht houden. De Zwitsers international is tot aan de zomer van 2022 gehuurd van RB Leipzig. Drommel liet eerder aan Voetbal International al weten dat hij komende zomer graag een stap hogerop wil maken. Hij is daarin wel kieskeurig, daar hij Twente niet wil verlaten voor een rol als tweede keus. “Ik ben 24, ik wil blijven spelen en me blijven ontwikkelen. Dat moet als eerste keeper zijn. Het hele plaatje moet perfect zijn", aldus de keeper vorige maand.

Drommel speelde tot nu toe tachtig wedstrijden op het hoogste niveau namens FC Twente. Hij maakte in het seizoen 2015/16 zijn debuut namens de Tukkers en maakte in 2018 de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie mee. In 2019 promoveerde Drommel met Twente. Hij wordt geroemd om zijn meevoetballende kwaliteiten, iets waar PSV-trainer Roger Schmidt veel waarde aan hecht.