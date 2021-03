Manchester City blijft maar winnen en evenaart clubrecord uit 2017

Manchester City heeft dinsdag voor de 21e keer op rij een wedstrijd gewonnen. Het team van Josep Guardiola had het in eigen huis tegen Wolverhampton Wanderers niet makkelijk, maar dankzij drie doelpunten in de laatste tien minuten werd met 4-1 gewonnen. Manchester City is nu liefst 28 officiële duels op rij ongeslagen (25 zeges, 3 remises): een evenaring van het clubrecord tussen april en december 2017. De volgende tegenstander is Manchester United, dat nu vijftien punten minder heeft en woensdagavond bij Crystal Palace speelt alvorens het team van Ole Gunnar Solskjaer zondag de stadsderby in het Etihad Stadium afwerkt.

Een eigen doelpunt van Leander Dendoncker gaf de doorslag in de eerste 45 minuten, waarin overigens voor het eerst in de Premier League-geschiedenis liefst acht Portugese spelers op het veld stonden. Manchester City kwam in de eerste helft niet in de problemen, omdat de bezoekers weliswaar het aantal kansen van the Citizens konden beperken maar in aanvallend opzicht geen enkele rol van betekenis konden spelen. Het team van Nuno Espirito Santo, die Ki-Jana Hoever negentig minuten in het veld liet staan, had slechts 25 procent balbezit en schoot niet één keer op het doel van Ederson.

Guardiola zag zijn team na een kwartier spelen de leiding nemen. Na een heerlijke diepe bal van Rodri werkte Rihad Mahrez het leer vanaf rechts in de doelmond, waar Dendocker vóór Raheem Sterling kwam en de bal in zijn eigen doel werkte: 1-0. Het was voor de Belg alweer zijn tweede eigen goal in de Premier League. Alleen Conor Coady passeerde bij the Wolves vaker zijn eigen doelman dan Dendoncker: drie keer.

Na een uur spelen volgde het moment waar Wolverhampton Wanderers op gewacht had: het eerste schot op doel na het eerste balcontact in het strafschopgebied van Manchester City was meteen raak. Na een uitgekiende vrije trap van Joao Moutinho kopte Coady de bal diagonaal in de rechterhoek achter Ederson: 1-1. Het was voor de verdediger zijn eerste ooit in de Premier League. De gelijkmaker zorgde voor zichtbaar meer zelfvertrouwen bij het bezoek, dat echter niet in staat was om voor echt gevaar te zorgen.

Manchester City trok het duel in de laatste tien minuten naar zich toe. Kyle Walker gaf vanaf rechts voor richting de doelmond, waar de bal door Dendoncker met de hak panklaar werd gelegd voor Gabriel Jesus. De Braziliaan schoot van dichtbij raak: 2-1. De derde treffer kwam op naam van Mahrez, die na geklungel van invaller Owen Otasowie in het strafschopgebied de bal in de linkerhoek schoof. In de extra tijd werd het zelfs nog 4-1: Rui Patricio keerde een afstandsschot van Ilkay Gündogan maar half, waarna Gabriel Jesus zijn tweede van de avond maakte.

Premier League-record

Manchester City stond in niet één van zijn laatste negentien wedstrijden in de Premier League op achterstand. Dat is een evenaring van het record van Arsenal, dat tussen december 1998 en mei 1999 in geen enkele competitiewedstrijd een nadelige marge moest wegpoetsen.