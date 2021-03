Vitesse staat mede dankzij wondergoal van Tannane in de bekerfinale

Dinsdag, 2 maart 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:53

Vitesse heeft dinsdagavond de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt door te winnen van VVV-Venlo. De halve finale tussen de Arnhemmers en de Venlonaren leverde lange tijd nauwelijks spektakel op en werd pas in de slotfase beslist door Vitesse. Eerst kopte Armando Broja knap raak uit een voorzet van Oussama Tananne, die de bal even later fantastisch in de kruising joeg: 2-0. Het is de vijfde keer dat Vitesse de finale haalt. Daarin wordt sc Heerenveen of Ajax de tegenstander.

In een weinig verheffende eerste helft wisten beide ploegen geen enkel geldig schot op doel te produceren. Er waren wel wat kansjes voor Vitesse, die veelal werden opgezet door goed spel van Riechedly Bazoer. De centrumverdediger schoof veelvuldig naar voren en kon zo in het strafschopgebied na een pirouette klaarleggen voor Armando Broja, die half over de bal heen maaide. Daarna zag Matús Bero een schot uit de stuit via het lichaam van Kristopher Da Graca in het zijnet belanden.

? Goal Vitesse! Met een fraaie kopbal zet Broja de Arnhemmers op voorsprong. Is dit de goal die Vitesse naar de finale brengt?



?? ESPN

#?? #vitvvv pic.twitter.com/lK7j7wMxsm — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2021

Vlak na rust kreeg VVV zijn eerste kans van de wedstrijd. Giorgios Giakoumakis kreeg de bal na een aantal keer kappen en draaien gelukkig terug voor de voeten en mikte rakelings voorlangs. De Limburgers waren daarna gelijkwaardig aan Vitesse, maar kregen in de slotfase het deksel op de neus. Een hoekschop van Oussama Tannane werd aanvankelijk opgeruimd door VVV, maar in de nastoot kon Tannane de bal opnieuw voor het doel brengen. Ditmaal belandde die op het hoofd van Broja, die knap raak kopte: 1-0.

Gesteund door het openingsdoelpunt creëerde Vitesse al snel een grote kans voor Bero, die de bal net naast prikte. Tannane gooide de wedstrijd vijf minuten voor tijd op schitterende wijze op slot. De aanvallende middenvelder dribbelde vanaf rechts naar binnen en ramde de bal van grote afstand schitterend in de kruising: 2-0. VVV drong daarna nog wel aan, maar Vitesse bleef moeiteloos op de been.