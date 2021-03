Juventus boekt na domper voor Matthijs de Ligt eenvoudige overwinning

Dinsdag, 2 maart 2021 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:46

Juventus heeft dinsdagavond eenvoudig gewonnen van Spezia. La Vecchia Signora had geen kind aan de nummer zestien van de Serie A, dat drie doelpunten om de oren kreeg: 3-0. Cristiano Ronaldo tekende voor de laatste treffer van de avond. Matthijs de Ligt zou in de basis staan, maar haakte in de warming-up af met een onbekende blessure. Juventus blijft op de derde plaats staan en heeft een achterstand van zeven punten op koploper Internazionale.

Na het debacle afgelopen zaterdag op bezoek bij Hellas Verona (1-1), toen Juventus aantrad in een 5-3-2-formatie, besloot Pirlo dinsdag terug te grijpen op het vertrouwde 4-4-2-systeem. De in de warming-up afgehaakte De Ligt werd vervangen door linksback Gianluca Frabotta. Alex Sandro schoof naar het centrum van de verdediging, waar hij speelde met Merih Demiral. Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci zijn nog altijd geblesseerd. Verder stond Cristiano Ronaldo opnieuw voorin met Dejan Kulusevski.

Ook de ?????????????? ?????? ?????????????? pikt er eentje mee ?? Het betekent zijn 20ste van dit seizoen in de Serie A ????#ZiggoSport #SerieA #JuventusSpezia pic.twitter.com/i0kb8wgMC2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2021

Juventus begon zwak aan de wedstrijd en kreeg al vroeg een waarschuwing van Spezia, dat via een counter dreigend werd. Daarbij raakte Riccardo Marchizza het zijnet. Juventus kwam weinig overtuigend voor de dag, maar aan het einde van de eerste helft werd de thuisploeg wel steeds dreigender. Danilo produceerde in kansrijke positie een zwakke voorzet op Ronaldo, terwijl Kulusevski zijn schot met zijn zwakke rechter geblokt zag worden door Martin Erlic. De beste kans was voor Ronaldo, die vanaf de linkerkant naar binnen kwam en de paal trof.

Een dubbele gouden wissel van Pirlo leverde Juventus een kwartier na rust de bevrijdende openingstreffer op: Álvaro Morata tikte vier minuten na zijn invalbeurt binnen uit een voorzet van Federico Bernardeschi, die eveneens pas net in het veld stond: 1-0. Tien minuten later besliste Juventus de wedstrijd. Federico Chiesa mocht na een goede actie s van Bernardeschi vrij aanleggen en zag doelman Ivan Provedel aanvankelijk nog redden. In de rebound maakte Chiesa het echter alsnog af: 2-0. Ronaldo bleef zoeken naar een treffer en werd daarvoor in de 89ste minuut beloond. De Portugees werd diep gestuurd door Rodrigo Bentancur en vond met links de benedenhoek: 3-0. Een vermeende overtreding van Merih Demiral op Emmanuel Gyasi leverde nog een penalty op voor Spezia, die door Andrey Galabinov recht in de handen werd geschoten bij Wojciech Szczesny.