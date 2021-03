Dit is de man die Schalke 04 voor degradatie uit Bundesliga moet behoeden

Dinsdag, 2 maart 2021 om 20:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:23

Dimitrios Grammozis is de nieuwe hoofdtrainer van Schalke 04, zo maakt de nummer laatst van de Bundesliga dinsdagavond via de officiële kanalen bekend. De 42-jarige trainer heeft zich tot de zomer van 2022 aan die Königsblauen verbonden en is dus in principe, ongeacht de afloop van het huidige seizoen, ook in de komende voetbaljaargang degene die voor de selectie staat. Grammozis is alweer de vijfde trainer van Schalke dit seizoen.

David Wagner werd dit seizoen na twee speeldagen reeds uitgezwaaid, mede omdat Schalke al sinds 17 januari vorig jaar op een zege in de Bundesliga wachtte. Ook onder opvolger Manuel Baum werd niet gewonnen: hij mocht na tien duels vertrekken. Huub Stevens werd als interim-trainer twee duels voor de selectie gezet, waarna Christian Gross het stokje overnam en de laagvlieger zowaar op 9 januari met 4-0 van TSG Hoffenheim won.

De samenwerking tussen Gross en Schalke was evenmin een succes. In elf duels werden slechts vijf punten verzameld. De 66-jarige Zwitser werd bovendien verweten dat hij de namen van spelers en tegenstanders continu door elkaar haalde, spelers in de verkeerde taal aansprak, slechte trainingen gaf en regelmatig een verkeerde wedstrijdtactiek hanteerde. Can Bozdogan noemde Gross op een persconferentie Can Erdogan en Alessandro Schöpf kreeg als voornaam Massimo.

Grammozis, een geboren Duitser met Griekse roots, heeft nog maar weinig ervaring als hoofdtrainer. Hij stond van februari 2019 tot vorig jaar zomer aan het roer bij SV Darmstadt, waarmee hij vijfde werd in de 2. Bundesliga. Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar sinds zijn komst van Ajax slechts tien minuten meedeed, speelt vrijdagavond in eigen huis tegen FSV Mainz 05 en hoopt in de resterende elf speeldagen de huidige achterstand van negen punten op een veilige plek goed te maken, al is dat ook het huidige puntentotaal na 23 duels. Mainz staat een na laatste met acht punten meer.