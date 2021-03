NEC drukt kortstondige opmars van hekkensluiter hardhandig de kop in

Dinsdag, 2 maart 2021 om 18:20 • Laatste update: 18:23

NEC heeft dinsdag zonder veel problemen afgerekend met FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer boekte in De Goffert een 4-1 overwinning en heeft daardoor 47 punten verzameld. NEC staat daarmee zesde op de ranglijst. Den Bosch blijft op de laatste plek staan, nadat vrijdag nog een 3-0 overwinning boekte op Jong FC Utrecht. Het duel tussen NEC en Den Bosch zou eigenlijk op vrijdag 12 februari worden gespeeld, maar werd toen afgelast door het winterweer.

NEC zorgde in de eerste helft voor het meeste gevaar, maar moest toezien hoe de bezoekers de eerste mogelijkheid van de wedstrijd kregen. Jizz Hornkamp dook al na twee minuten gevaarlijk op voor de neus van Matthijs Branderhorst, waarna de doelman met een uiterste krachtsinspanning zijn doel schoon wist te houden. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak. Elayis Tavsan zorgde aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk en legde de bal op een presenteerblaadje voor Javier Vet, die tegendraads inkopte bij de tweede paal: 1-0.

De thuisploeg drukte vervolgens door en was halverwege de eerste helft dicht bij een tweede Nijmeegse treffer. Tavsan bediende andermaal Vet, waarna laatstgenoemde dit keer de paal raakte. Ook de rebound met het hoofd van Rangelo Janga spatte uiteen op het aluminium. Bovendien werd Janga teruggevlagd wegens buitenspel. Den Bosch, dat in de eerste helft voetballend zeker niet onderdeed voor de ploeg van Meijer, was via Dwayne Green het dichtst bij de gelijkmaker. De verdediger produceerde een schot richting de bovenhoek, waar Branderhorst een tegentreffer voorkwam.

In de tweede helft trok NEC de wedstrijd volledig naar zich toe. De thuisploeg had slechts veertien seconden nodig om de marge te verdubbelen. Édgar Barreto stuurde Vet weg en de middenvelder maakte zijn tweede goal van de wedstrijd. Na 56 minuten voorkwam Den Bosch-middenvelder Kevin Felida op de doellijn dat Jordy Bruijn er 3-0 van maakte, maar daar zorgde Tavsan alsnog voor met een prachtig, indraaiend schot in de verre bovenhoek. Negen minuten voor tijd voerde Cas Odenthal de score op naar 4-0 met een kopbal uit een vrije trap van invaller Joep van der Sluijs; het was de eerste goal van Odenthal in het profvoetbal. De eindstand werd bepaald door Paco van Moorsel, die een afvallende bal op fraaie wijze binnenknalde via de lat.