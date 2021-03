Erik ten Hag reageert tijdens persconferentie op rel rond Mohamed Ihattaren

Dinsdag, 2 maart 2021 om 17:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:35

Erik ten Hag erkent gecharmeerd te zijn van Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder van PSV ligt in de clinch met trainer Roger Schmidt en werd zondag buiten de selectie gelaten voor de competitiewedstrijd tegen Ajax. De kans op een zomers vertrek bij PSV lijkt verder toe te nemen en Ten Hag geeft daags voor het bekerduel met sc Heerenveen aan dat 'goede voetballers' altijd welkom zijn in Amsterdam.

De trainer van Ajax krijgt dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de halve finale de vraag of zijn handen jeuken om aan de slag te gaan met Ihattaren. "Ik vind het wel een geweldig goede voetballer, ja", antwoordt hij. "Ihattaren is meer dan een goede voetballer, het is echt een fantastisch talent. Ik hoop dat hij bij zinnen komt en dat laat zien aan Nederland." PSV liet zondag in een verklaring weten dat Ihattaren pogingen tot ondersteuning van 'de voltallige staf, spelersgroep en directie' niet aangreep. Trainer Roger Schmidt gaf vervolgens aan dat Ihattaren rond de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos (2-1) van donderdag 'weinig inzet en weinig teamdiscipline' toonde.

Valentijn Driessen vraagt op de persconferentie of Ten Hag een speler ooit 'zo in de steek zou laten'. "Ik wil daar geen uitspraken over doen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het is heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen, als je de achtergronden niet kent", aldus Ten Hag, die desondanks weet dat Ihattaren Ajax wel 'volgt'. "Ja, zeker", lacht hij. "Goede voetballers zijn altijd welkom, maar hij is speler van PSV." Donderdag, na de uitschakeling van PSV in de Europa League, feliciteerde Ihattaren via Instagram Ryan Gravenberch en Brian Brobbey met het bereiken van de achtste finale.