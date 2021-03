Erik ten Hag komt met details en sombere boodschap over Noussair Mazraoui

Dinsdag, 2 maart 2021 om 16:50 • Dominic Mostert

Noussair Mazraoui heeft ‘schade aan zijn gezichtsvermogen’ opgelopen, vertelt Erik ten Hag dinsdagmiddag op de persconferentie van Ajax voorafgaand aan het duel met sc Heerenveen van woensdagvond. De rechtsback is niet inzetbaar in de halve finale, evenals het geschorste duo Nicolás Tagliafico en Devyne Rensch. Verder beschikt Ten Hag over een fitte selectie.

Mazraoui speelde op 13 februari in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 zege) voor het laatst. Daarna miste hij vier opeenvolgende wedstrijden. Eerder maakte Ten Hag al bekend dat Mazraoui een blessure aan zijn gezicht had, maar nu treedt hij wat meer in detail. “Gezichtsvermogen”, reageert de oefenmeester op de vraag wat zijn pupil mankeert. “Hij heeft een bal op zijn oog gehad en daardoor heeft hij schade aan zijn gezichtsvermogen.” Mazraoui zal nog wel even aan de kant staan, denkt Ten Hag. “Ja, er zit weinig vooruitgang in.”

Rensch trad de afgelopen weken meermaals op als vervanger van Mazraoui op de rechtsbackpositie, maar kan dat niet doen in Heerenveen. "We hebben opties. Het gaat tussen Sean Klaiber en Jurriën Timber", erkent Ten Hag. "Ze hebben andere kwaliteiten. Je gaat kijken wat je meer nodig hebt. Je maakt altijd scherpe afwegingen bij het maken van de opstelling." Een afweging die Ten Hag echter níét maakt, is het aan de kant houden van spelers die op scherp staan. Vier spelers moeten de eventuele finale missen, als ze woensdag een gele kaart pakken.

"Daar houd je pas rekening mee als het kan, dus met een heel veilige voorsprong. Maar tot die tijd houd ik daar geen rekening mee", zegt Ten Hag. De spelers die op scherp staan, zijn Perr Schuurs, Dusan Tadic, Davy Klaassen en Edson Álvarez. "Je zult morgen zien of ze gaan spelen, maar we stellen het sterkste elftal op. We willen de finale spelen. De uitschakeling in de halve finale van vorig jaar doet nog een beetje pijn in mijn buik, dus dat moet anders."