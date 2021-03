Vriendin Ronaldo onthult bijzondere maatregel om blessure te voorkomen

Dinsdag, 2 maart 2021 om 15:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:18

Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, houdt er bijzondere regels op na om de kans op blessures bij de Portugese superster te beperken. De Argentijnse verbiedt Ronaldo bijvoorbeeld om thuis de gloeilampen te vervangen, zo vertelt ze in een uitgebreid en openhartig interview met Sportweek. Het supermodel, dat inmiddels zo’n vijf jaar een stel vormt met Ronaldo en samen met hem een dochtertje heeft, neemt de zorg voor haar geliefde zeer serieus.

Dat Rodriguez niks aan het toeval overlaat, blijkt wel. “Het vervangen van een gloeilamp in ons huis is onmogelijk, want we hebben zulke hoge plafonds”, vertelt de 27-jarige Rodriguez. “'Als jij Cristiano Ronaldo was, zou je dan een gloeilamp vervangen enkele meters boven de grond? Beter van niet. Hij moet goed voor zichzelf zorgen en er alles aan doen om de beste te zijn in wat hij doet. De rest doe ik wel. Ik zorg dat het allemaal goed gaat.”

De voorzichtigheid van de Argentijnse zal ongetwijfeld verband houden met het feit dat Ronaldo begin februari 36 is geworden. Desondanks lijkt de Portugees international het scoren nog niet te zijn verleerd. Dit seizoen staat de teller alweer op negentien treffers, waarmee Ronaldo de topscorerslijst in Italië aanvoert voor Romelu Lukaku, Luis Muriel, Ciro Immobile en Zlatan Ibrahimovic. “Het is logisch dat Cristiano gefocust is op zijn passie voetbal”, gaat Rodriguez verder. “Hij kookt ook niet. Na een ochtendtraining verdient hij het om een goede warme maaltijd te krijgen die met liefde is bereid. We hebben een kok en soms kook ik.”

Het stel vierde in november de derde verjaardag van hun dochtertje Alana Martina. Ronaldo had al een dochter en twee zoons. “We hebben een huis met een tuin, waar de kinderen kunnen spelen. We komen niets tekort. De mensen hier in Turijn zijn vriendelijk en ik ben gelukkig hier”, vertelt Rodriguez, die bijna drie jaar in Italië woont nadat Ronaldo Real Madid inruilde voor Juventus. “Rustig shoppen zit er niet in. Al kunnen we soms onopgemerkt ontspannen dankzij onze mondkapjes. Cristiano is een fantastische papa en de partner van mijn dromen.”

Desondanks erkent Rodriguez dat haar geliefde niet altijd te genieten is. “Als een wedstrijd niet goed ging, dan is Cristiano niet bepaald het zonnetje in huis. Anderzijds beseft hij wel hoe voetbal in elkaar zit. Soms verlies je, soms win je. Hij zal altijd beter willen worden. Hij is zelfkritisch, verantwoordelijk en gepassioneerd. Aanvankelijk schaamde ik mij om samen met hem te sporten. Hij is en blijft Cristiano Ronaldo. Maar uiteindelijk is dat veranderd - ik voelde me snel op mijn gemak. Hij is mijn inspiratie en grote liefde.”