Bekvechtende aanvallers van NAC steken de draak met Dumfries en Tadic

Dinsdag, 2 maart 2021 om 15:13 • Dominic Mostert

Mounir El Allouchi verzorgde maandagavond twee assists in de wedstrijd tussen NAC Breda en TOP Oss (3-0) in de Keuken Kampioen Divisie, maar had zelf ook graag willen scoren. In de tweede helft ging Mario Bilate voor eigen succes, toen El Allouchi aan zijn zijde klaarstond om de aanval af te ronden. Het incident leidde tot een felle discussie tussen de twee aanvallers, maar de lucht was al snel geklaard.

"Ik ga hem aanpakken straks", zei El Allouchi lachend voor de camera van ESPN. "Nee, hij kwam niet goed uit zijn passen. Het veld was ook niet goed." De linksbuiten liet zijn onvrede over de keuze van de spits duidelijk blijken. "Maar daarna is het ook meteen klaar", verzekerde hij. "We hebben wel vaker een discussie. We zijn mannen, hè. Het is niet zo dat je bij een discussie meteen ruzie hebt. Ik wilde de bal heel graag hebben. Als hij de bal breed legde, kon ik 'm erin leggen. Daar hadden we een kleine discussie over."

???? — Mounir El Allouchi (@Mounir_EA) March 1, 2021

Via een foto op Twitter laten El Allouchi en Bilate blijken het incident achter zich te laten. Laatstgenoemde plaatst een foto met El Allouchi, begeleid met de tekst: 'Ik noemde

Mounir een pussy en hij besloot wat over m’n moeder te zeggen. Kan toch niet jongens?!" Bilate steekt duidelijk de draak met Denzel Dumfries en Dusan Tadic, die zondag tijdens en na de slotfase van PSV - Ajax (1-1) met elkaar in de clinch lagen. Dumfries claimde dat Tadic een opmerking over zijn moeder had gemaakt; Tadic zei dat hij door Dumfries onder meer een pussy was genoemd.

Hoewel hij er niet in slaagde om te scoren tegen TOP Oss, is El Allouchi toch bezig aan een sterk seizoen. Hij maakte dit seizoen vijf doelpunten en gaf liefst twaalf assists, het hoogste aantal van alle spelers in de Keuken Kampioen Divisie. "Normaal gesproken ben ik niet echt een doelpuntmaker. Ik maak meestal drie à vier doelpunten per seizoen en geef vier of vijf assists. Maar dit seizoen schiet ik er echt uit! Ik blijf maar doorgaan met assists geven", vertelde hij. "Dit zal waarschijnlijk niet mijn laatste zijn. Maar het hadden er veel meer kunnen zijn, want tegen Telstar (1-2 zege op 16 februari, red.) zette ik drie of vier keer iemand voor het doel. Jammer dat ze dan niet scoren."

