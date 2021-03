‘Zus van slachtoffer: ik haalde het mes uit de handen van Promes’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 14:55 • Laatste update: 14:58

De zus van het slachtoffer van de steekpartij waarvan Quincy Promes verdacht wordt heeft verklaard het mes destijds uit de handen van de aanvaller te hebben getrokken. Dat stelt misdaadverslaggever John van den Heuvel na een gesprek met Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer. Volgens Van den Heuvel was Promes 'door het dolle heen' en moest de zus van het slachtoffer voorkomen dat hij opnieuw zou steken.

Promes, die Ajax vorige maand inruilde voor Spartak Moskou, ontkent het slachtoffer te hebben neergestoken tijdens het bewuste familiefeest in Abcoude in juli 2020. Er zijn echter meerdere getuigen die beweren dat de 47-voudig international wel degelijk degene is die de verwondingen toebracht. Van den Heuvel belde maandag met Moszkowicz en vertelt dinsdag in de radioshow van Veronica Inside dat de advocaat 'iets onthulde wat nog niet helemaal naar buiten was gekomen'. "Naast de neef hebben drie getuigen iets gezien, onder wie de zus van de neef. Die heeft verklaard dat ze zelfs het mes uit de handen van Promes heeft getrokken", vertelt Van den Heuvel. "Hij was zo door het dolle heen dat hij nog een keer wilde steken. Ze is er echt tussen gesprongen."

"Er is dus echt sprake van een aantal belangrijke getuigen, die niet alleen de verklaring van de aangever ondersteunen, maar ook de verklaring van Promes weerleggen", concludeert Van den Heuvel. Maandagavond meldde De Telegraaf dat het slachtoffer beslag heeft laten leggen op de kapitale villa van Promes. Het gaat om een villa in Utrecht met een waarde van 1,2 miljoen euro. Daarbij hoort volgens het Kadaster ook een bijgebouw ter waarde van zes ton. Moszkowicz legde uit dat hij het beslag heeft laten leggen 'als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim'. "Bij het slachtoffer bestaat de vrees: als hij in Rusland zit, kan ik het schudden met mijn schadevergoeding", vult Van den Heuvel aan.

"Als de rechter dan oordeelt dat er een schadevergoeding betaald moet worden, is het zeker dat die ook geïncasseerd kan worden", geeft de journalist aan. "Het is niet zo dat Promes nu al iets moet betalen. Het is een formele maatregel om te voorkomen dat de vermogensbestanddelen van Promes in de tussentijd wegraken of geplunderd worden." Van den Heuvel denkt dat Promes, gezien de getuigenverklaringen, 'heel wat uit te leggen heeft'. "De steekwond van het slachtoffer liegt er niet om. Ik heb het slachtoffer vorige week bijna een uur gesproken en ik ben wel overtuigd van de oprechtheid van deze man, eerlijk gezegd."

Promes is volgens de verslaggever vorige week nog verhoord door de politie. Dat hij nu in Rusland zit, maakt voor het verloop van het onderzoek niet veel uit. "Gerard Spong (advocaat van Promes, red.) heeft ook verzocht om nieuwe getuigen te horen. Dat gebeurt dan uiteraard. Als de rechter hem veroordeelt, dan zal hij zijn straf moeten uitzitten. Dan maakt het niet heel veel uit dat hij in Rusland zit. In samenspraak met de reclassering wordt dan wel bekeken wanneer de straf het best ten uitvoer kan worden gebracht. Als hij een werkstraf krijgt, dan wordt dat in de regel gedaan in een periode waarin hij vrij is, dus in de zomer. Als hij de gevangenis in moet, dan zal dat ook geregeld worden in een periode waarin hij vrij is van de club. Het domste wat hij kan doen is om in Rusland te blijven als hij gedagvaard wordt, want dan kan hij ook internationaal gesignaleerd worden."