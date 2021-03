Nieuwe coronarel dient zich mogelijk vanavond al aan in Italië

Het is nog maar de vraag of het duel in de Serie A tussen Lazio en Torino dinsdagavond gaat worden afgewerkt. De ploeg uit Turijn werd vorige week getroffen door een corona-uitbraak en mag van de lokale gezondheidsautoriteiten niet eerder dan middernacht de stad verlaten, als de verplichte quarantaine er definitief op zit. De situatie lijkt vergelijkbaar met die van de afgelaste wedstrijd tussen Napoli en Juventus in oktober 2020.

Torino kampt met personele problemen en zag afgelopen week acht spelers positief worden getest op het coronavirus. Daarmee komt het totaal op tien positief geteste spelers. Om die reden ging afgelopen weekeinde ook al een streep door het duel met Sassuolo. Voor die wedstrijd is nog geen nieuwe datum gevonden. Ondertussen heeft Lazio de wedstrijdselectie voor het duel van dinsdagavond gewoon bekendgemaakt en wordt verwacht dat de ploeg van trainer Simone Inzaghi aan de aftrap zal verschijnen.

Mocht Torino niet in staat zijn om aan de aftrap te verschijnen, dan zal Lazio de wedstrijd reglementair met 3-0 winnen. Dat gebeurde eerder dit seizoen ook bij het duel tussen Juventus en Napoli, waarbij Napoli werd verboden af te reizen naar Turijn. Het leidde destijds tot een botsing tussen protocollen, omdat de Italiaanse voetbalbond voorschrijft dat wedstrijden door moeten gaan indien een club beschikt over nog minimaal dertien spelers, inclusief één doelman.

De eerste twee pogingen van Napoli om het besluit van de Lega Serie A en voetbalbond FIGC aan te vechten sorteerden vervolgens geen effect, maar de gang naar het Italiaans olympisch comité CONI bleek wel succesvol. Het hoogste sportorgaan besloot dat Napoli niet bestraft diende te worden voor het besluit om de topper te laten schieten. De topper in de Italiaanse Serie A staat nu voor 17 maart op het programma.