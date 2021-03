Bartomeu weer op vrije voeten; Koeman is geschrokken

Dinsdag, 2 maart 2021 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:39

Josep Maria Bartomeu is weer op vrije voeten. De voormalig voorzitter van Barcelona, die maandag werd opgepakt in een lopend onderzoek naar onder andere corruptie, heeft het politiebureau op borgtocht mogen verlaten na er een nacht te hebben doorgebracht. Bartomeu werd thuis opgepakt, nadat de Catalaanse politie een inval deed in het kantoor van Barcelona. Ook rechterhand Jaume Masferrer, algemeen directeur Òscar Grau en hoofd juridische zaken Romà Gómez Ponti zijn verdachte in de zaak.

Bartomeu verscheen maandag kort na zijn arrestatie direct voor een gerechtsambtenaar, waar hij zich moest verantwoorden voor enkele feiten waarvan hij verdacht wordt. Maar net als zijn adviseur Masferrer, maakte ook Bartomeu gebruik van het recht om geen verklaring af te leggen. De twee hoofdpersonen willen eerst meer inzicht in de tenlastelegging, alvorens een verklaring wordt afgelegd. Op basis daarvan heeft de Catalaanse politie besloten het duo voorlopig op borgtocht vrij te laten.

De aanhoudingen houden verband met het zogenoemde Barça-gate-schandaal. Bartomeu huurde vorig jaar de diensten van een bedrijf in om het imago van enkele van zijn tegenstanders, waaronder spelers van Barcelona, te beschadigen. Het leidde er onder meer toe dat Lionel Messi en Gerard Piqué slachtoffer werden van de praktijken van de voormalig bestuurder van de Spaanse grootmacht. Er werden valse profielen op sociale media gecreëerd en enkele betrokkenen binnen de club werden door het desbetreffende bedrijf in diskrediet gebracht.

De politie deed maandag in inval in het kantoor van Barcelona.

Het door Bartomeu ingehuurde bedrijf viel tussen 2018 en 2020 via honderden accounts op social media diverse kopstukken van Barcelona aan, met als doel het imago van Bartomeu op te poetsen. Zo vielen deze accounts bijvoorbeeld Messi aan toen hij zijn beslissing om een nieuw contract te ondertekenen steeds uitstelde, terwijl Piqué kritiek kreeg vanwege zijn loopbaan als zakenman, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de opzet van de Davis Cup in het tennis.

Ronald Koeman, de trainer van van Barcelona, reageert dinsdag op een persconferentie voor het eerst op de arrestatie. "Voor het imago van de club is het geen goede zaak. We moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Bartomeu was niet bij de club en heeft nog niet kunnen reageren", aldus Koeman, die zich voorbereidt op de Copa del Rey-wedstrijd van woensdag tegen Sevilla. "We moeten ons concentreren op het werk dat wij moeten doen. Aan al het andere kunnen we niets doen. Ik schrok er wel van, want ik ken zowel Bartomeu als Óscar Grau goed. Bartomeu is voor mij altijd een uitzonderlijk persoon geweest."