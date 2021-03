Van Hooijdonk rekent af met Derksen en haalt rel rond Van der Gijp aan

Dinsdag, 2 maart 2021 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:20

Pierre van Hooijdonk rekent dinsdagochtend in een Twitter-bericht op snoeiharde wijze af met Veronica-Inside-boegbeelden Johan Derksen en René van der Gijp. De oud-aanvaller vindt dat Derksen hypocriet gedrag vertoont met zijn harde uitspraken over het WK van 2022 in Qatar, terwijl de analist in de optiek van Van Hooijdonk wekelijks tweemaal plaatsneemt naast iemand die losse handjes heeft.

"Je voordoen als de moraalridder met betrekking tot de mensenrechten in Qatar en dan al jaren tonnen verdienen door elke keer weer plaats te nemen naast iemand die niet met zijn handjes van zijn ex-vriendin af kon blijven..Verbeter de wereld begin bij jezelf!", geeft Van Hooijdonk dinsdag mee aan Derksen toe. De analist tagt daarnaast de accounts van Ronald de Boer en Veronica Inside in zijn bericht en zijn boodschap op Twitter wordt afgesloten met de hashtag #dom en een emoji van een knipoog. Met de sneer verwijst Van Hooijdonk naar een incident omtrent Van der Gijp uit 2018.

In februari 2018 onthulde Nieuwe Revu dat Van der Gijp zijn ex-vrouw Jacqueline Laats zou hebben geslagen. "Ik móest in 1994 wel voor onze toen vierjarige zoon Sanny en voor mezelf kiezen, ik had zijn vernederingen lang genoeg geslikt. Hij sloeg me een bloedneus en schopte mijn enkel blauw", zei Laats destijds tegen het maandblad. "Wat hij nu op tv doet, is een soort act. De grappen, de anekdotes, de lach. Hij speelt de hele dag Pipo de Clown. Als je ervan houdt, is het een heel leuke act."

Je voordoen als de moraalridder mbt de mensenrechten in Qatar en dan al jaren tonnen verdienen door elke keer weer plaats te nemen naast iemand die niet met zijn handjes van zijn ex vriendin af kon blijven..Verbeter de wereld begin bij jezelf ! @RdBoer1970 @veronicainside #dom?? pic.twitter.com/7qICzzSfaP — Pierre van Hooijdonk (@pierrevh17) March 2, 2021

Van Hooijdonk nam Van der Gijp in 2018 ook al op de korrel door te stellen dat hij denkt dat de analist voor de uitzendingen van Veronica Inside regelmatig een pilletje slikt. Aan de andere kant werd Van Hooijdonk onlangs door Derksen weggezet als 'een vervelende jongen', die als hij aanschuift bij Studio Voetbal weinig tot niets toevoegt. Een week later reageerde de voormalig aanvaller op cynische wijze door Derksen de voorzitter van de fanclub van Feyenoord-coach Dick Advocaat te noemen. De nieuwe rel tussen beide heren is onder meer het gevolg van uitspraken van Ronald de Boer in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

De Boer vindt het voor de ontwikkeling van Qatar als land juist goed dat er aldaar een WK wordt georganiseerd, ondanks de berichten van The Guardian dat er al 6.500 doden zouden zijn gevallen bij de bouw van de WK-stadions. "Het domste, naiëfste mannetje van Nederland is Ronald de Boer, die daar PR-man en ambassadeur geweest is", foeterde Derksen in Veronica Inside. "Dan komt hij met quotes: ‘Ja, er gaat weleens wat mis. Er gaat in Nederland ook weleens wat mis’. Alsof er hier bij welk bouwwerk dan ook ooit 6500 mensen zijn overleden. Daarom verwacht ik niks van Frank de Boer, want ze spreken hetzelfde evangelie en hebben daar allebei gevoetbald. Dan hoor je Ronald de Boer zeggen dat het zo’n prachtig land is om te leven. Miljonairs hebben daar een waanzinnig leven, dat hebben ze overal. Die twee naïeve boertjes hebben nooit een straatje verder gekeken, die vulden hun zakken en zaten in het zonnetje."

