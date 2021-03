FC Volendam hakt knoop door en neemt op termijn afscheid van kunstgras

Dinsdag, 2 maart 2021 om 11:28 • Yanick Vos

FC Volendam heeft het streven dat in het seizoen 2022/23 op natuurgras wordt gespeeld in het Kras Stadion. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt bekend dat er een route is uitgestippeld dat het afscheid van het kunstgras moet inleiden. Vanaf volgend seizoen wordt er nog wel een splinternieuw kunstgrasveld aangelegd, waarna een jaar later de overstap naar gras plaatsvindt.

Op de clubwebsite laat Volendam weten dat een speciale commissie uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden en randvoorwaarden om afscheid te nemen van het kunstgras. FC Volendam meldt dat er binnen de club een sterke wens leeft om te spelen op natuurgras. “De overstap van kunstgras naar natuurgras geeft echter een grote druk op de huidige infrastructuur”, zo klinkt het. “Ondanks een intensieve samenwerking tussen FC Volendam en RKAV Volendam in het gebruik van elkaars faciliteiten, behoort een switch naar natuurgras binnen de huidige capaciteit op korte termijn niet tot de mogelijkheden.”

“Onze uitdrukkelijke wens is om op echt gras te voetballen”, reageert bestuurstlid Hans Bond. “Het is echter een enorme logistieke operatie om dit mogelijk te maken. Maar samen met alle betrokken partijen en de hechte samenwerking met RKAV Volendam, gaat dit ons op termijn lukken. De komende tijd gaan wij aan de slag met alle logistieke uitdagingen. Op het moment dat alle hordes zijn genomen, kunnen wij de overstap maken naar natuurgras. Met het seizoen 2022/23 als fraaie stip aan de horizon.”

In het Nederlandse voetbal hebben de afgelopen jaren meerdere clubs de overstap gemaakt van kunstgras naar natuurgras. ADO Den Haag, Almere City, FC Dordrecht, PEC Zwolle, RKC Waalwijk, Roda JC en VVV-Venlo gingen FC Volendam al voor. SC Cambuur, FC Den Bosch, FC Eindhoven, Excelsior, Helmond Sport, Jong AZ en MVV spelen in de Keuken Kampioen Divisie nog wel op kunstgras, terwijl FC Emmen, Heracles Almelo en Sparta Rotterdam dat doen in de Eredivisie.

