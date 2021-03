‘Net als Ihattaren was hij een kapitaal voor PSV, maar hij verklootte het zelf’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 11:26 • Rian Rosendaal

Het is volgens het Eindhovens Dagblad zeer twijfelachtig of Mohamed Ihattaren volgend seizoen nog onder contract staat bij PSV. De regionale krant meldt dinsdag dat de negentienjarige middenvelder onlangs intern heeft aangegeven niets te zien in verlenging van zijn tot medio 2022 doorlopende contract. Aan de andere kant lijkt een tussentijdse transfer vanwege de akkefietjes van dit seizoen steeds lastiger te worden voor Ihattaren.

Het Eindhovens Dagblad doelt onder meer op het feit dat Ihattaren te zwaar aan deze jaargang begon, uit woede een flesje hersteldrank in het gras gooide en na afloop van een training van PSV weigerde om in een ijsbad plaats te nemen. Ploeggenoot Noni Madueke wist de middenvelder alsnog te overtuigen, maar de actie van Ihattaren viel niet bepaald goed bij de technische staf van de Eindhovenaren. Daarnaast meldde hij zich een keer ziek, terwijl er twijfels waren bij PSV of dat echt wel de reden van zijn absentie was. Ook zijn belofte om met een individuele trainer te gaan werken bleek uiteindelijk niet waar te zijn.

PSV heeft volgens het Eindhovens Dagblad lang geprobeerd om Ihattaren te overtuigen van het verlengen van zijn contract tot 2025. Een akkoord leek lange tijd slechts een kwestie van tijd, maar een definitieve deal werd nooit gesloten. Na een jaar van wachten voelt PSV er naar verluidt weinig voor om de gesprekken met Ihattaren over contractverlenging te hervatten. De kans is derhalve groot dat de middenvelder na afloop van dit seizoen vertrekt uit Eindhoven. "Probleem daarbij, en zeker in deze tijd, is wie voor hem nog pakweg vijftien miljoen euro wil betalen. Met twee goals en een assist heeft hij zichzelf en PSV dit seizoen geen dienst bewezen. Zijn marktwaarde is ook niet bepaald gestegen door de verklaring die PSV dit weekend naar buiten bracht", werpt de regionale krant als eventueel struikelblok op.

Verspeelt PSV 40 à 50 miljoen euro aan kapitaal? ‘Je carrière gaat eraan kapot’

Enkele kenners bespreken de problemen tussen PSV en Mohamed Ihattaren. Lees artikel

Ali Eddaoudi, werkzaam als geestelijk verzorger en persoonlijk begeleider, vergelijkt de huidige situatie van Ihattaren met die van voormalig PSV-talent Zakaria Bakkali. "Zakaria Bakkali was ook een groot talent. Hij heeft het zelf verkloot. Net als Ihattaren was hij een kapitaal voor PSV, maar ik begrijp dat de club op een gegeven moment klaar was met het gedonder", verklaart Eddaoudi in gesprek met het Algemeen Dagblad. Een jonge speler als Ihattaren zou volgens hem veel baat kunnen hebben bij een persoonlijk begeleider.

"Hoe communiceer je nou met een trainer en met je medespelers? Ihattaren is ook nog eens iemand die op jonge leeftijd veel heeft meegemaakt, zoals het verlies van zijn vader", zo brengt Eddaoudi in herinnering. Hij probeerde in dat kader twee jaar geleden contact te leggen met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Ihattaren. "Ik heb echter nooit reactie gehad. Begrijp ik ook wel, want Raiola is één van de grootste zaakwaarnemers ter wereld. De meeste zaakwaarnemers zien me als een bedreiging, terwijl ik geen concurrent ben. Je moet mij zien als de tandarts en de zaakwaarnemer is de huisarts. Managers zouden pro-actief moeten zijn, de clubs ook. Je moet een topvoetballer niet zien als een melkkoe, maar als een mens", zo geeft Eddaoudi als waarschuwing mee.