Ronaldo-bewonderaar Broja legt lat heel hoog: ‘Ik wil Drogba overtreffen’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 11:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:09

Armando Broja is dit seizoen één van de uitblinkers bij Vitesse. De gehuurde aanvaller droomt stiekem echter van een definitieve doorbraak bij zijn grote liefde Chelsea. Het is de grote ambitie van de pas negentienjarige Broja om clubicoon Didier Drogba uit de boeken te spelen. De oud-aanvaller van the Blues kwam in 381 duels tot 164 treffers voor Chelsea en schoot de club in 2012 hoogstpersoonlijk naar de winst in de Champions League.

"Negen doelpunten en twee assists zijn aardige cijfers, maar ik ben nooit tevreden", benadrukt de ambitieuze Broja in een interview met Goal. "Ik wil nóg maar doelpunten en assists op mijn naam brengen, om zo mijn statistieken verder omhoog te brengen. Ik heb ruim 1000 minuten voor Vitesse gespeeld en ben in totaal bij elf treffers betrokken geweest. Dat is zeker niet slecht, maar ik heb het gevoel dat het nog beter kan. Ik wil nog meer van mijzelf laten zien", aldus de Vitesse-spits, die dinsdagavond tegenover VVV-Venlo staat in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

Broja keek als jonge jongen al naar de Eredivisie, al heeft hij de periode van de Braziliaanse Ronaldo bij PSV niet bewust meegemaakt. Desondanks is de voormalig topschutter één van zijn grote voorbeelden. "De originele Ronaldo was geweldig, misschien wel de beste aanvaller ooit", jubelt Broja. "Ik heb hem niet echt op televisie gezien, maar op YouTube ben ik hem heel vaak tegengekomen. Ik weet dus dat hij schitterde bij PSV en dat Luis Súarez en Zlatan Ibrahimovic bij Ajax hebben gespeeld. Veel topspitsen zijn ooit in Nederland begonnen, waardoor ik deze competitie ideaal vond om te leren en mijzelf te ontwikkelen als speler."

Broja wil bij Vitesse stappen zetten als aanvaller, om zo bij terugkeer bij Chelsea vol voor zijn kans in het eerste elftal te gaan. In dat kader zijn er enkele clubiconen van Chelsea die hij als voorbeeld heeft. "Bij Chelsea dacht ik vaak: Wow, Frank Lampard, John Terry of Drogba zitten vóór mij. Ik ging heel graag met ze op de foto, omdat ik dolgraag net zo'n loopbaan als deze spelers wil hebben. Ik wil net als hen de absolute top bereiken. Ik heb nu dezelfde leeftijd als deze spelers toen ze naam maakten bij Chelsea en ik ga proberen om Drogba te overtreffen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar dat is wel mijn mentaliteit en hoe ik mij voel", zo besluit de Vitesse-spits.